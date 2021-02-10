Vivo на четвертой строчке и этим гордится

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Аналитики показали рост Vivo на рынке смартфонов

Последние несколько лет Vivo последовательно завоевывает рынок мобильных устройств. Долгое время компания ограничивала территорию своей деятельности Китаем, но по мере того как рос опыт, умения и навыки пришли амбиции по завоеванию глобального рынка. И тут весьма кстати пришлось падение Huawei и Vivo оказалась в числе тех, кто выиграл от этого.

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Не так давно аналитики Canalys подвели итоги третьего квартала нынешнего года и отвели компании Vivo четвертую строчку в мировом табеле рангов. Компания контролирует 10% рынка смартфонов, а годом ранее этот показатель составлял 9%. Vivo решила похвастаться этим достижением и опубликовала специальный пост с акцентом на отчет аналитиков.

Лидером же рынка остается Samsung с долей 23% и столько же было в активе компании и годом ранее. На второй позиции оказалась Apple, которая сумела укрепить свое положение, увеличив собственную долю до 15% против 12% годом ранее. Третью строчку рейтинга застолбила за собой Xiaomi, контролирующая 14% доли рынка. Столько же было в ее активе и в третьем квартале прошлого года. Также стоит обратить внимание, что свои 10% рынка получил и коллега по цеху Oppo.

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Источник: vivo