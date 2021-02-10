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Обзор Vivo X70 Pro Plus - самый "заряженный" Android-смартфон на сегодня

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и габариты

Дисплей

Производительность и память

Камеры

Звук и особенности системы

Аккумулятор и время автономной работы

Цена

Выводы

Видеобзор

Привет, друзья! Мы подготовили для вас новенький обзор. На этот раз гостем будет смартфон премиум-уровня – Vivo X70 Pro Plus. По заявлению производителя, данный телефон является одним из лучших камерофонов в мире. Добавим сюда еще великолепный экран с огромным количеством фишек и топовое железо. Все ли так хорошо в реальности – будем сегодня разбираться.

Технические характеристики

Диагональ экрана 6,78 ″ Матрица LTPO AMOLED Разрешение дисплея 1440x3200 точек Дополнительные характеристики дисплея Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц, поддержка 1 миллиарда цветов, пиковая яркость 1500 нит Габариты 164,5x75,2x8,9 мм, вес 209 г. Материал корпуса Металл + стекло Цвета Черный, синий, оранжевый Процессор 5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 888+ 5G Графический ускоритель Adreno 660 Ядра 1 ядро Kryo 680 с частотой 3,0 Ггц, 3 ядра Kryo 680 с частотой 2,42 Ггц и 4 ядра Kryo 680 с частотой 1,80 Ггц Модификации памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Основная камера Первый модуль (основной): 50 Мп с диафрагмой f/1.6, размер пикселя 1.2µm, автофокус PDAF, оптическая стабилизация OIS.

Второй модуль (перископный, телефото): 8 Мп с диафрагмой f/3.4, размер пикселя 1.0µm, автофокус PDAF, оптическая стабилизация OIS, 5-кратный оптический зум. Третий модуль (телефото): 12 Мп с диафрагмой f/1.6, размер пикселя 1.22µm, автофокус PDAF, оптическая стабилизация OIS, 2-кратный оптический зум. Четвертый модуль (ультраширокий): 48 Мп с диафрагмой f/2.2, угол обзора 114˚, размер пикселя 0.8µm, стабилизация gimbal OIS. Дополнительно: технология Pixel Shift, двухтональная LED-вспышка, поддержка режимов «Панорама», HDR и HDR10, запись видео в максимальном качестве 8K@30fps. Фронтальная камера 32 Мп с диафрагмой f/2.5, размер пикселя 0.8µm; запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Коммуникационные технологии Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, набор навигационных служб (A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео), NFC, ИК-порт Программное обеспечение Android 11, прошивка Funtouch OS 12 (для глобального рынка), OriginOS 1.0 (для китайского рынка) Аккумулятор 4500 мАч Быстрая зарядка Проводная 55-ваттная, беспроводная 50-ваттная + обратная реверсивная зарядка (проводная и беспроводная) Цена 8/256 ГБ – $853, 12/256 ГБ – $1088, 12/512 ГБ – $1204 (для Китая)

Как видим, по техническим характеристикам Vivo X70 Pro Plus – просто монстр. В теории, это одно это из лучших Android-устройств на рынке. Прайс, конечно, завышенный, как и у всех телефонов Vivo. Но оправдана ли такая цена? Ответ на этот вопрос вы скоро узнаете.

Комплектация

Поскольку Vivo X70 Pro Plus относится к флагманскому сегменту, комплектации уделим отдельное внимание. Ведь, согласитесь, приятно брать в руки коробку и сразу осознавать, что держите смартфон премиум-уровня.

Итак, X70 Pro+ поставляется в квадратной серой коробке с позолоченной надписью. Упаковка выглядит массивно и довольно интересно. Открываем ее и нас встречает пенал, в котором лежит телефончик. В пенале сделано специальное отверстие, сквозь которое видно блок камер и стеклянную панель Vivo X70 Pro Plus. Убираем пенал и переходим к следующему слою: здесь располагается блок питания на 66 Ватт и проводные фирменные наушники с Type-C. Очень приятно видеть в комплекте наушники – это большая редкость для современных девайсов. Зато блок питания просто громадный: такое чувство, что в него впихнули 120 Ватт, а не 66.

Далее идет конверт со скрепкой и документацией. В нем ничего интересного, а вот чехол рассмотрим подробнее. Он выполнен из пластика, но по внешнему виду напоминает кожу. Сразу видно, что чехольчик качественный и вполне соответствует цене смартфона. Благодаря чехлу блок камер не будет касаться поверхностей и, соответственно, не будет царапаться. В общем, вещь годная. На дне коробки обнаруживаем кабель Type-C. На этом комплектация заканчивается, но мы и так получаем все необходимое + приятные фишки, такие как наушники и хороший чехол. Комплект поставки Vivo X70 Pro Plus оставляет приятные впечатления.

Дизайн и габариты

Давайте рассмотрим, как выглядит смартфон. Сразу скажем, что дизайн крутой и понравится большинству пользователей. На передней панели по центру расположен маленький модуль фронтальной камеры. Рабочая область занимает 90,1% от всего экрана, то есть рамки очень тонкие. Обратите внимание, что края дисплея сильно закругленные. Смотрится это прикольно, но во время использования может немного раздражать и мешать. Также по краям видно преломление света, и это уже минус. А вот фантомные нажатия случаются редко и только в особых положениях. Короче, по передней панели Виво смотрите сами. Для некоторых такие закругленные грани могут стать существенным недостатком.

Задняя панель выглядит интересно и небанально. Вверху с левой стороны корпуса находится блок камер, с правой – небольшая стеклянная вставка. Данные элементы расположены вплотную друг к другу, поэтому вносят особую изюминку. Корпус Vivo X70 Pro+ матовый, но прослеживается едва заметный блеск. На ощупь материал очень приятный. Огромным плюсом является то, что на таком покрытии вообще не остаются следы от пальцев, да и запачкать материал проблематично. Помимо черного цвета, есть синий и оранжевый.

Размеры Vivo X70 Pro Plus составляют 164,5х75,2х8,9 мм при массе 209 грамм. Телефон довольно увесистый, но для флагмана это нормально. К слову, Samsung S21 Ultra весит 227 г, а Xiaomi Mi 11 Ultra – целых 234 грамма. Если привыкли к крупногабаритным современным смартфонам, размеры Виво не должны стать для вас проблемой.

Мобильное устройство имеет стандарт IP68, что в теории означает защиту от воды и пыли. Окунать телефон в ванную или бассейн мы вам категорически не рекомендуем, а вот по поводу попадания брызг можете не волноваться. Кстати, передняя панель защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Дисплей

Качество экрана – еще одна крутая особенность Vivo X70 Pro Plus. В смартфоне установлен 6,78-дюймовый дисплей последнего поколения E5 от Samsung. В том же топовом Mi 11 Ultra еще прошлое поколение E4. Разрешение 1440 на 3200 точек, а максимальная яркость – 1500 нит. Впечатляющие параметры, согласитесь. Матрица LTPO AMOLED, а не LTPS. Чем они отличаются, спросите вы. Дело в том, что LTPO более энергоэффективна, и поддерживает регулировку от 1 до 120 Гц с шагом 1 Гц. Также, разумеется, есть режим HDR10+ и распознавание 1 миллиарда цветов.

Огромным плюсом является то, что в Vivo X70 Pro+ завезли полноценный DC Dimming. То есть, ШИМ можно почти полностью убрать. Вот такие показатели имеем с выключенным DC Dimming:

50% - 32%;

25% - 31%;

15% - 64%;

5% - 71%.

А вот так картина преображается, если активировать DC Dimming:

100% - 33%;

75% - 33%;

50% - 32%;

35% - 32%;

25% - 31%;

15% - 31%;

5% - 29%;

0% - 12%.

В общем, к дисплею Vivo X70 Pro Plus никаких претензий. Экран реально крутой: цветопередача точная, яркости предостаточно даже в самый солнечный день, цвета глубокие и насыщенные. Дисплей Виво Х70 Про Плюс признан одним из лучших в мире.

Но и без недостатков не обошлось. Значительный минус – отсутствие функции True Tone. Настраивать яркость и теплоту экрана придется вручную. Еще лично меня раздражают скругленные края. Ситуацию немного спасает подсветка граней, которая смотрится симпатично и ненавязчиво.

Производительность и память

С производительностью у Vivo X70 Pro Plus все хорошо на бумаге, но в реальности проблемки имеются, ведь на борту стоит Qualcomm Snapdragon 888+ 5G. Это топовый чип, но все мы знаем, какой ужасный нагрев у Дракона. Производители пытаются справиться с нагревом, просто урезая мощь процессора. В итоге получаем такой же результат, как на смартфонах за 200-300 баксов. Печально, но это уже факт.

На Виво Х70 Про Плюс играть вполне комфортно, за 30 минут температура корпуса составляет примерно 45°C. Но троттлинг сильный: за 15 минут игры было потеряно 25% от мощности графического чипа. Искусственное увеличение частоты кадров тоже не спасает ситуацию: в мощных играх оно просто не доступно из-за чрезмерного нагрева. В том же Shadowgun Legends функцию включить не получается. В общем, высокий FPS в играх вы не получите, поэтому не стоит рассматривать новинку от Vivo как игровой вариант. Мощность процессора лучше раскрывается при работе с фото и видео.

По части памяти Vivo X70 Pro+ настоящий красавчик. Есть три версии: упрощенная на 8/256 ГБ, базовая на 12/256 ГБ и топовая на 12/512 ГБ. Также можно активировать увеличение ОЗУ – доступно 4 ГБ дополнительной виртуальной памяти. Если вы много снимаете и пользуетесь большим количеством приложений, рекомендуем сразу брать модификацию на 512 ГБ и не париться. Ведь SD-карту телефон не поддерживает.

Камеры

Vivo X70 Pro Plus называют просто идеальным камерофоном. Чтобы не затягивать, сразу скажем, что камеры у него отличные, но косяки все же имеются. Начнем с преимуществ. Каждый сенсор имеет оптическую стабилизацию. Наиболее крутая стабилизация заявлена в ультраширике. В камере стоит крутая оптика от Ziess. Всю эту красоту дополняет отдельный фирменный чип V1. Он значительно улучшает качество фото и видео во время ночной съемки.

Описывать все технические параметры камер не будем, с ними вы можете ознакомиться в таблице с основными характеристиками. Сейчас лучше расскажем, как фотографирует Vivo X70 Pro Plus в реальности. Фотки, несомненно, великолепного качества, с подробнейшей детализацией и правильной цветопередачей. Это касается как дневных фото, так и ночных. Здесь просто не к чему придраться: Vivo фотографирует обалденно, ничуть не хуже конкурентов.

Но в процессе использования мы обнаружили огромный минус, который значительно подпортил впечатление от камер Виво. Вернее, здесь виноваты не сами камеры, а функционал, сильно урезанный разработчиками. Так в чем же дело? А дело в том, что вы не сможете снимать видео на телевик с 3-кратным или 5-кратным зумом в разрешении 4K. Если хотите 4K – выставляйте только 2-кратный зум. Похоже, производитель что-то намудрил с возможностями телевика. Мы отдельно выделили этот момент, поскольку для многих пользователей это очень важно.

Еще обращаем ваше внимание, что при зуме видео центр кадра смещается в сторону. Причина в кривых алгоритмах. Нет возможности одновременно снимать на основную и фронтальную камеру. Переключаться между модулями можно только до начала видеосъемки. Макро видео и видео портрет тоже отсутствует. Короче, у Vivo X70 Pro Plus зачетный основной модуль и ультраширик, а телевик по большей части разочаровал.

Фронтальная камера неплохая, но в ней ничего особенного. Имеем модуль на 32 Мп с размером пикселя 0.8µm. Но у Samsung Galaxy S21 Ultra фронталка более крутая в плане детализации и цветопередачи.

Кстати, мы придумали интересный лайфхак. Как вы уже знаете, возле блока основной камеры на тыльной панели Vivo X70 Pro Plus есть стеклянная вставка. И она может работать как зеркало. То есть, вы смотрите в нее и делаете селфи на основную камеру. Можете быть уверенными, что в таком случае селфи получатся просто шикарными. Да, это не второй дисплей, как в Xiaomi Mi 11 Ultra, но полезное применение для стекла тоже можно найти.

Звук и особенности системы

Здесь мы не будем останавливаться на таких банальных вещах, как Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а сразу расскажем о качестве звука и ПО. В Vivo X70 Pro Plus установлены стереодинамиики, но второй динамик более условный, потому что толку от него мало. Звучание неплохое, но эффекта «вау» нет. Максимальная громкость тоже на среднем уровне. Для сравнения, OnePlus 9 Pro звучит гораздо круче и громче. Виброматор отличный, ничуть не хуже, чем у конкурентов. В настройках вы можете выбрать интенсивность вибрации. Учтите, что из коробки установлен слабый виброотклик, который может сначала ввести в заблуждение.

Теперь скажем пару слов о прошивке. Международная версия Vivo X70 Pro+ работает на базе Funtouch OS 12, и для некоторых это может стать разочарованием. Уверены, что многие ждали OriginOS, которая может похвастаться оригинальностью, необычным интерфейсом и прочими плюшками. Но OriginOS доступна только для китайской версии, поэтому нам придется довольствоваться Funtouch. Ничего плохого об этой оболочке сказать не можем. Все работает стабильно, плавно и красиво – это вам не телефоны Xiaomi с глючной MIUI. Хочется отметить огромное количество разнообразных анимационных эффектов. Еще есть неплохой встроенный редактор для фото и видео: его функционала будет достаточно для повседневных задач.

Но раздражает системное приложение «Музыка», которое нельзя отключить. Да и дополнительных опций маловато по сравнению с realme UI и ColorOS. Некоторые приложения работают только на частоте 60 Гц. Если хотите 120 Гц, придется насильно выставлять такой параметр в настройках, несмотря на дикий разряд батареи. В остальном же к работе ПО на Vivo не придерешься.

Ну и, конечно же, не можем не упомянуть о сроках поддержки устройства. Vivo X70 Pro+ будет получать обновления до свежего Андроида не более 2 лет. Тот же Pixel 6 обновиться и до Android 16, а это точно 3-4 года поддержки. Поэтому рассматривать Виво Х70 Про Плюс как долговечное устройство точно не стоит.

Аккумулятор и время автономной работы

По автономности Vivo X70 Pro+ не показал крутых результатов. Телефон оснащен батареей с емкостью 4500 мАч. Учитывая диагональ экрана, хотелось бы 5000 мАч. В нашем фирменном тесте смартфон продержался всего 7 часов и 30 минут. Довольно средненький показатель, но это все равно лучше, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra с 7 часами и 4 минутами автономной работы и Samsung Galaxy S21 Plus (6 часов 40 минут). Но среди конкурентов есть и более впечатляющие показатели, например, Samsung Galaxy S21 Ultra – 8 часов 19 минут.

В принципе, если сильно не нагружать Vivo X70 Pro Plus, его спокойно хватит на день. Но растянуть на два дня будет уже проблематично. Картину дополняет быстрая 55-ваттная проводная зарядка и 50-ваттная беспроводная. Даже присутствует реверсивная зарядка по проводу и беспроводу. Но учтите, что быстрые зарядки от сторонних брендов (Dash Charge от OnePlus и Realme) не поддерживаются. Нужно только зарядное устройство Flash Charge от Vivo.

Цена

Vivo X70 Pro Plus пока продается только в Индии и Китае. Приедет ли версия Про Плюс в Европу – большой вопрос. Так что сейчас сообщим цены для китайского рынка:

8/256 ГБ – $853;

12/256 ГБ – $1088;

12/512 ГБ – $1204.

В Индии за базовую конфигурацию 12/256 ГБ нужно заплатить 1050 баксов. Если смартфон все-таки будет продаваться в наших странах, то по предположениям прайс за младшую версию составит не менее 1100 долларов, а это 28 976 грн и 79 203 рублей по текущему курсу. Согласны, что это очень дорого, но все топовые флагманы (например, Samsung Galaxy S21 Ultra и Xiaomi Mi 11 Ultra) стоят примерно так же.

Выводы

Vivo X70 Pro Plus правда получился хорошим флагманом. Да, недостатки есть, как и у любой модели. Для тех, кто ищет топовое мобильное устройство с великолепным экраном и камерами, можем рекомендовать присмотреться к новинке от Виво, если она появится за пределами Азии. Стоимость вполне адекватная, учитывая железо и навороченные технологии.

Плюсы:

Крутое качество дисплея.

Симпатичный дизайн и приятный материал корпуса.

Основной модуль камеры и ультраширик делают отличные фото и видео.

4 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Стабильная работа фирменного интерфейса.

Вменяемый нагрев процессора.

Защита IP68.

Годный виброматор с регулировкой интенсивности.

Подсветка граней при разных сценариях.

Снижение мерцания за счет DC Dimming.

Полноценный Always on Display

Функциональный встроенный редактор фото и видео.

Адекватный прайс.

Минусы:

Урезанный телевик.

Средняя фронталка, хуже, чем у конкурентов.

Закругленные края дисплея.

Смещение центра кадра при зуме видео.

Низкий FPS в играх и ощутимый троттлинг.

Отсутствие True Tone.

Максимальная громкость и качества звука не впечатлили.

Прошивка Funtouch OS, неинтересная в плане кастомизации.

Быстрый разряд.

Поддержка только фирменной зарядки Виво.

Видеообзор Vivo X70 Pro Plus

Как всегда, оставляйте в комментариях свои впечатления о Vivo X70 Pro Plus и смотрите видеообзор!