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Vivo S18 – необычные вспышки и дизайн на официальных рендерах и живых фото

07.12.2023 102 0

Вспышки и цветы

14 декабря Vivo собирается представить интересную серию смартфонов S18, включающую телефоны для селфи с великолепным дизайном. Компания поделилась с блоггерами реальными фотографиями Vivo S18. Представленная цветовая схема под названием Flower-Like Brocade отражает эстетические принципы Vivo S18 и берет свое начало в «восточной эстетической вселенной».

 

Vivo S18


Тема Flower-Like Brocade сконцентрирована на сложных деталях и предлагает цветочное оформление. Серия Vivo S представляет инновационные методы украшения, такие как процесс «парчевого стекла» и «плавающей световой резьбы», направленные на воспроизведение трехмерного ощущения расцвета на плоской поверхности телефона.

 

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Дизайн блока камер Vivo S18 включает в себя два квадратных окна с закругленными углами, сохраняя общий прямоугольник. В нижнем квадрате расположены вспышки.

 

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Вообще, освещение – одна из сильнейших сторон аппарата, если учесть и двойную вспышку для селфи. Кольцо вспышки поддерживает регулировку теплой и холодной цветовой температуры, обеспечивая как свежий визуальный стиль, так и практичную функциональность.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 07.12.2023
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Vivo S18 – необычные вспышки и дизайн на официальных рендерах и живых фото