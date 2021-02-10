Vivo S18 – необычные вспышки и дизайн на официальных рендерах и живых фото

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Вспышки и цветы

14 декабря Vivo собирается представить интересную серию смартфонов S18, включающую телефоны для селфи с великолепным дизайном. Компания поделилась с блоггерами реальными фотографиями Vivo S18. Представленная цветовая схема под названием Flower-Like Brocade отражает эстетические принципы Vivo S18 и берет свое начало в «восточной эстетической вселенной».



Тема Flower-Like Brocade сконцентрирована на сложных деталях и предлагает цветочное оформление. Серия Vivo S представляет инновационные методы украшения, такие как процесс «парчевого стекла» и «плавающей световой резьбы», направленные на воспроизведение трехмерного ощущения расцвета на плоской поверхности телефона.



Дизайн блока камер Vivo S18 включает в себя два квадратных окна с закругленными углами, сохраняя общий прямоугольник. В нижнем квадрате расположены вспышки.



Вообще, освещение – одна из сильнейших сторон аппарата, если учесть и двойную вспышку для селфи. Кольцо вспышки поддерживает регулировку теплой и холодной цветовой температуры, обеспечивая как свежий визуальный стиль, так и практичную функциональность.

Источник: Sparrows News