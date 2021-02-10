Vivo тоже стремится к кремниевой независимости

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Уже в сентябре Vivo должна показать фирменный ISP

Дефицит чипов и торговая война между США и Китаем стали катализатором того, насколько хрупок мир и как сильно от взаимоотношений двух сторон зависит полупроводниковый бизнес. Естественно, что Поднебесная острее прочих это осознала и решила взять курс на обретение кремниевой независимости.

В едином порыве целый ряд китайских компаний устремились строить полупроводниковый бизнес и вливают в это дело огромные средства. Правда, до полномасштабного выпуска чипов еще далеко и им нужно «набить руку» в их создании. Поэтому решено начать с малого — выпуска чипов обработки изображений. На этом поприще уже отметилась Xiaomi и к ней должна присоединиться Oppo.

Сегодня пришло сообщение, что еще одна «дочка» BBK выпустит фирменный ISP. Речь идет о Vivo, чей чипсет с названием «Yueying» может дебютировать уже в сентябре. Первыми же устройствами, которые получат ISP собственной разработки могут стать смартфоны серии Vivo X70.

Сама идея создать собственный чип появилась у Vivo в 2018, но к осуществлению задуманного приступили в 2019 году. Сейчас компания активно вербует специалистов себе в команду, которая займется созданием фирменных процессоров. Ожидается, что общий количественный состав соответствующего подразделения составит 500-600 инженеров. Не обойдется и без солидного вливания инвестиций в то, чтобы реализовать задуманное.

Как уже упоминалось, в направлении создания фирменного чипа трудится и Oppo, которая уже успела сколотить команду из 1000 инженеров и первый результат их труда мы должны увидеть в Oppo Find X4.

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Источник: gizmochina