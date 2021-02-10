Vivo V21 и Vivo V21e: тонкие и с качественной фронталкой

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Компания Vivo, ставшая официальным спонсором Чемпионата Европы 2021 года по футболу, выпустила смартфон Vivo V21. Это тонкий мобильник с хорошими камерами и непривычной для наших широт системой на чипе Dimensity 800U. В пару ему дали вариант чуть попроще и с процессором Snapdragon 720G. Есть и другие отличия между этими моделями. Давайте разбираться что это за смартфоны и есть ли у них шанс прижиться на нашем рынке.

Тонкий корпус со стеклянной тыльной поверхностью и матовым напылением смотрится самобытно и интересно. Но рамка выполнена из пластика и есть досадная капля-вырез, которая способна в худшую сторону изменить восприятие от смартфонов. Все же каплевидная выемка уже плотно ассоциируется с чем-то бюджетным.

Экраны у Vivo V21 и Vivo V21e однозначно стоит записать в достоинства новинок. Пикселизация незаметна, изображение яркое и контрастное. Старшую модель выделяет то, что здесь значится поддержка 90 Гц, а вот 60 Гц у Vivo 21e — сегодня уже моветон.

По железу обе модели получились шустрыми среднеклассниками, чьей производительности достаточно для плавной работы интерфейса и выполнения основного массива задач. Vivo V21 и Vivo 21e спокойно проходят тест на троттлинг, снижение производительности после прогона в играх есть, но не критичное и температура держится в норме. Dimensity 800U и Snapdragon 720G вполне боеспособные чипы, но по графический производительности к ним есть вопросы. Поэтому в ряде игр придется пойти на понижение настроек.

Где Vivo V21 хорош, так это по делам камерным. Основная камера получила датчик на 64 Мп и оптическую стабилизацию. На стороне камеры широкий динамический диапазон, хорошая детализация и резкость. Но нужно быть готовым, что в темное время суток качество будет снижаться и придется в ряде снимков грешить на засветы в тенях.

Бонусом покупатель получает одну из лучших селфи-камер на рынке, которая к тому же получила и оптический стаб. Снимки получаются отличными, разрешение высокие, резкость и детализация на отличном уровне. В случае с Vivo V21e все тоже неплохо для своего сегмента, но по качеству снимков он все же проигрывает собрату почти по всем параметрам за исключением видео, где динамический диапазон и стабилизация у него лучше.

В целом Vivo V21 и Vivo 21e получились приятными смартфонами с усиленной фронтальной камерой. Они функциональны, предлагают стабильную сборку и достойные камеры. Но, как это водится у Vivo, новинкам не хватает адекватной цены. Ценник дороже, чем у прямых конкурентов и это обязательно скажется на популярности новинок. И не в лучшую сторону.