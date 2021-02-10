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Vivo X100 Pro получит продвинутые камеры 64 МП и 53 МП и оптику Zeiss Vario-Apo-Sonnar

31.08.2023 108 0

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Подробности о камере в будущем флагмане Vivo X100 Pro сообщили Digital Chat Station. Смартфон получит два продвинутых объектива 64 МП и 53 МП.

 

Vivo X100 Pro


X100 Pro оснащен 100 мм перископическим телеобъективом с широкой диафрагмой f/2,5, сконфигурированным для съемки в условиях слабого освещения. Объектив получит OmniVision OV64B, 64 МП сенсор на 1/2 дюйма с пикселями 0,7 мкм и поддержкой объединения 4-в-1 и 2x цифрового кадрирования. Кроме того, камера Vivo X100 Pro получит линзы Zeiss Vario-Apo-Sonnar. Основным датчиком станет 53 МП сенсор Sony 1/1,43”.

 

Vivo X100 Pro


Что касается модели Pro+, у нее будет еще лучшая камера – 200 МП телеобъектив, дюймовый сенсор IMX989, процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также специальный чип V3 ISP для обработки изображения.


Ожидается, что серия X100 будет включать в себя три модели: Vivo X100 и X100 Pro (вероятно, выйдут в ноябре) и Vivo X100 Pro+ (в начале 2024 года). Истоки говорят, что глобальный X100 получит процессор Dimensity 9300.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 31.08.2023
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Vivo X100 Pro получит продвинутые камеры 64 МП и 53 МП и оптику Zeiss Vario-Apo-Sonnar