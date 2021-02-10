Vivo X70 Pro обещает стать мощной заявкой на звание камерофона

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Vivo X70 Pro предложит многообещающую камеру, но вот чип немного портит впечатление от смартфона

9 сентября состоится премьера серии Vivo X70, которая войдет в историю как первая с фирменным чипом обработки изображения V1. Одним из интересных устройств нового семейства будет Vivo X70 Pro, и его характеристики появились на сайте китайского сертификационного центра TENAA.

Регулятор указывает на то, что смартфон получил 10-битный изогнутый 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2376х1080 точек. Построен он на базе восьмиядерного Exynos 1080 с пиковой частотой 2,8 ГГц и емкость аккумулятора составила 4450 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой.

Габариты корпуса Vivo X70 Pro составили 158,30х73,21х7,9 мм при весе 185 грамм. Разрешение фронтальной камеры составило 32-мегапикселя и на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков, где главный на 50 Мп.

Дополнили основной сенсор широкоугольным сенсором на 12 Мп, портретником на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Не забыли тут предложить и фирменную фишку предшественников — карданный подвес, чтобы стабилизировать процесс съемки. Дополняет картинку оптика немецкой компании Zeiss.

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Источник: sparronews