Vivo создала чип V1. И это не слух

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В серии Vivo X70 дебютирует фирменный чип обработки изображений

Начиная с серии Vivo X70 компания начнет устанавливать фирменные чипы обработки изображений. Ранее эту информацию сообщили инсайдеры и вот теперь сама компания подтвердила ее. Исполнительный вице-президент Vivo Ху Байшань в интервью СМИ заявил, что первый чип обработки изображений собственной разработки Vivo под названием «V1» будет установлен в грядущей серии X70.

Vivo V1 ISP создан для того, чтобы вывести качество фоточек на смартфоны компании на новый уровень. Наибольший акцент сделали на ночной съемке, а также на улучшении частоты кадров и регулировании температуры. На создание чипа ушло 24 месяца и над ним работала команда из 300 инженеров. В планах Vivo увеличить инвестиции в создании полупроводниковой продукции.

Как известно, свой чип обработки изображений создает и другая «дочка» BBK — Oppo. Почти наверняка Vivo V1 и ISP от Oppo будут братьями-близнецами, но с разными именами и с более тонкой настройкой под софт компании.

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Не сложно догадаться, что к решению внедрять собственные чипы в своих устройствах китайские компании подтолкнули события вокруг Huawei, а также торговая война между США и Китаем. Производство чипов удовольствие дорогое, поэтому создание полупроводниковой промышленности стало приоритетной задачей на государственном уровне. Сейчас решено начать с малого — наладить выпуск чипов обработки изображения. Впоследствии китайцы перейдут на создание мобильных чипов, и кто знает, каким будет ландшафт рынка чипов через пару лет.

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Источник: sparronews