Vivo X80 научат ночному видению и созданию отличных фоточек в любых условиях освещения

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Все это благодаря датчику Sony IMX866, Zeiss и ISP Vivo V1

В этом месяце «дочка» BBK запомнилась анонсом Vivo X Note, Vivo X Fold и Vivo Pad. Сейчас же компания готовится представить серию Vivo X80 и ее премьера состоится 25 апреля. В преддверии релиза в сеть слили изображения Vivo X80 Pro, а также раскрыли ряд деталей о нем.

Концепция создания дизайна Vivo X80 Pro типична для флагманов наших дней: моноблок с изогнутым дисплеем и тонкими рамками, тыльная камера внушительного размера и премиальные материалы. Очертания оформления блока основной камеры узнаваемы по Vivo X Note и Vivo X Fold, есть отсылка к единому дизайн-коду современных топовых устройств компании.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Vivo X80 (скорее всего, Pro-версия) получит флагманский 4-нанометровый чипсет Dimensity 9000. Помимо собственно высокой производительности, отличительной чертой новинки станет камера. Так, Vivo X80 может стать пионером с новейшим датчиком Sony IMX866, который придет на смену очень популярному Sony IMX766.

Разрешение сенсора останется прежним — 50-мегапикселей. Но его возможности и прочие характеристики основательно прокачают. Так, поговаривают, что датчику не будет равных по количеству поглощаемого света в условиях его дефицита. По своим возможностям он будет сродни прибору ночного видения, позволит создавать четкие, яркие и контрастные ночные снимки. И в этом ему должен помочь фирменный процессор обработки изображений Vivo V1, а также софт, созданный с участием специалистов Zeiss.

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Источники: sparronews, sparronews