Анонс Vivo Pad: первенец компании с мощным железом, отличным звуком и NFC

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Помимо флагмана Vivo X Note и складного Vivo X Fold китайская компания представила Vivo Pad. Это дебютный планшет производителя и осваивать новую для себя нишу компания решила не с бюджетного решения, а c близкого к премиальному уровню. Среди его конкурентов можно назвать Oppo Pad, Xiaomi Pad 5 Pro и Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Оснастили Vivo Pad дисплеем диагональю 11 дюймов и разрешением 2,5К. Предпочтение отдано 120-герцовой OLED-панели с поддержкой Dolby Vision. В арсенале планшета аудиосистема из четырех динамиков, селфи-камера на 8-мегапикселей и поддержка стилуса.

Аппаратной основой Vivo Pad стал процессор Snapdragon 870 в связке с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x. Предложили флеш-память UFS 3.1 на 128 Гб, аккумулятор емкостью 8040 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой и операционную систему Android 11 «из коробки». В арсенале планшета поддержка NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и GPS. Для основной камеры выбор пал на датчик 13 Мп (f/2.2) и ультраширик разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2.2.

Выбрать Vivo Pad можно в синем, белом и черном цветах. Модификаций две: 8/128 Гб по цене $392 и 8/256 Гб за $471. О перспективах выхода новинки за пределы Китая компания ничего не сообщила.

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Источник: gizmochina