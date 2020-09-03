Vivo запатентовал дизайн смартфона с камерой-перископом

776

Vivo собирается выпустить еще один смартфон с крутым зумом ﻿.

Многие производители уже пару лет активно используют сенсоры-перископы для некоторых флагманских и субфлагманских устройств, чтобы обеспечивать зум в несколько раз без потери качества. Например, Vivo использует их в субфлагманских смартфонах, таких как Vivo X30 Pro и Vivo X50 Pro/Pro+. А сейчас компания запатентовала еще один дизайн смартфона с перископическим объективом.

Читать также: Новинка Vivo S7 станет фаворитом для любителей делать селфи﻿

Этот патент был подан компанией Vivo Mobile Communications в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая) 24 апреля. Он был опубликован после его утверждения 28 августа. Как обычно, первым изданием, раздобывшим подробности о новом патенте, стало LetsGoDigital.

Согласно эскизам, этот смартфон оснащен полноэкранным плоским дисплеем с минимальными рамками и вырезом в левом верхнем углу под фронталку.

На его правой стороне расположены три клавиши – кнопки управления громкости, кнопка включения и дополнительный переключатель, возможно, различных режимов звука. На нижней грани находится лоток для SIM-карты и порт USB Type-C.

Сзади смартфон показывает двухцветное оформление – два цвета разделяются точно по центру. В верхней части размещена блок основной камеры на четыре объектива, врезанный в круг, в который входит основной датчик, камера-перископ и еще два датчика.

Читать также: Vivo собирается представить бюджетник Vivo V20 SE﻿

Такая компоновка камеры не похожа на ту, что используется в камерах серии X50. Она напоминает Vivo NEX 3/NEX 3S. Следовательно, если компания когда-нибудь планирует использовать эту запатентованную конструкцию, она, вероятно, выпустит телефон серии NEX.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: LetsGoDigital