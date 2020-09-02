Vivo собирается представить бюджетник Vivo V20 SE

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Китайский техногигант Vivo продолжает пополнять список продукции – теперь появилась информация о новинке Vivo V20 SE.

Vivo – компания, не ждущая удобного момента для анонсирования новой продукции. Как и Xiaomi, Vivo любит выпускать чуть ли не по несколько устройств в месяц. И вот в сети появилась информация о новом аппарате от бренда.

Грядущий смартфон Vivo с номером V2022 появился на индонезийском сертификационном сайте IMDA на прошлой неделе. Сегодня это же устройство появилось на сайте Indonesia Telecom, показав, что V2022 будет иметь название Vivo V20 SE.

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Кроме того, Vivo V20 SE можно было увидеть на нескольких сертификационных сайтах и сайтах бенчмарков, включая Geekbench 5, благодаря которому раскрылись некоторые из его ключевых характеристик. Согласно Geekbench, устройство будет оснащено процессором под кодовым названием Trinket с тактовой частотой 1,80 ГГц. Умельцы сразу вспомнили, что Trinket – это название ранее анонсированного Qualcomm Snapdragon 665.

Устройство, которое прошло тест в Geekbench 5 имело 8 Гб оперативной памяти, работало на свежей версии интерфейса FunTouch OS на базе Android 10. Устройство набрало 316 баллов в одноядерном тесте и 1377 – в многоядерном. Несмотря на то, что V2022 уже появился на нескольких сертификационных сайтах, таких как TKDN, IMDA, Indonesia Telecom, Geekbench и многих других, в Сети до сих пор мало что известно о нем, кроме нескольких ключевых спецификаций.

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Источник: 91mobiles.com