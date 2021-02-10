Вышла бета-версии Android 14 5.3 – Google никак не доберется до финала
07.09.2023 30 0
Google, КОГДА УЖЕ РЕЛИЗ?
Google выпускает уже третье обновление до пятой бета-версии Android 14. Обновление 5.3 несет исправление для устройств Pixel. Сложно сказать, когда же уже финал .
В обновлении UPB5.230623.009 задекларированы девять исправлений для телефонов Pixel, а также Pixel Fold и Tablet. Примечательно, что Google вернулся r единственной сборке для них. Это обновление все еще использует исправление системы безопасности за август 2023 года.
- Исправлен выход из строя приложений после сообщений CallStyle
- Исправлены перебои в работе звонков и carrier service
- Устранена проблема, когда система использовала неэффективный путь при установлении ограничений CPU для программ в фоновом режиме
- Исправлены проблемы SurfaceFlinger, которые приводили к потере производительности системы
- Исправлена невидимость панели задач Pixel Fold и Pixel Tablet, внезапно происходившая во время взаимодействия
- Анимация обоев на Pixel Fold и Pixel Tablet больше не задерживается при запуске программ
- Исправлен макет интерфейса Pixel Fold, который смещался при настройке главного экрана
- Исправлено мерцание часов на экране блокировки Pixel Fold во время анимации
- Исправлены различные проблемы, влияющие на стабильность и производительность системы
Бета-версия Android 14 5.3 с исправлением безопасности от августа 2023 года доступна для Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Tablet, а также эмулятора Android.
Источник: 9to5google
Дата публикации: 07.09.2023
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