Вышла бета-версии Android 14 5.3 – Google никак не доберется до финала

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Google, КОГДА УЖЕ РЕЛИЗ?﻿﻿

Google выпускает уже третье обновление до пятой бета-версии Android 14. Обновление 5.3 несет исправление для устройств Pixel. Сложно сказать, когда же уже финал .



В обновлении UPB5.230623.009 задекларированы девять исправлений для телефонов Pixel, а также Pixel Fold и Tablet. Примечательно, что Google вернулся r единственной сборке для них. Это обновление все еще использует исправление системы безопасности за август 2023 года.

Исправлен выход из строя приложений после сообщений CallStyle

Исправлены перебои в работе звонков и carrier service

Устранена проблема, когда система использовала неэффективный путь при установлении ограничений CPU для программ в фоновом режиме

Исправлены проблемы SurfaceFlinger, которые приводили к потере производительности системы

Исправлена невидимость панели задач Pixel Fold и Pixel Tablet, внезапно происходившая во время взаимодействия

Анимация обоев на Pixel Fold и Pixel Tablet больше не задерживается при запуске программ

Исправлен макет интерфейса Pixel Fold, который смещался при настройке главного экрана

Исправлено мерцание часов на экране блокировки Pixel Fold во время анимации

Исправлены различные проблемы, влияющие на стабильность и производительность системы



Бета-версия Android 14 5.3 с исправлением безопасности от августа 2023 года доступна для Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Tablet, а также эмулятора Android.﻿

Источник: 9to5google