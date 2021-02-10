Вышла предрелизная бета Android 14 для Google Pixel с исправлением множества багов
Большое количество исправлений перед финалом: готов ли ANDROID 14 на самом деле?
В преддверии публичного запуска Android 14 получила бета-версию 5 для смартфонов и планшетов Google Pixel. Новая бета появилась через месяц после предыдущей и является последним запланированным обновлением перед выпуском.
«Поскольку до официального выпуска Android 14 осталось несколько недель, сегодня мы предлагаем вам бета-версию 5, последнее запланированное обновление в нашей программе бета-тестирования Android 14. Это последний шанс убедиться, что ваши приложения готовы, и отправить отзыв до того, как все пользователи начнут получать Android 14», – Google.
Последняя бета Android 14 исправляет многие баги предшественников:
- После разблокировки устройства с помощью PIN-кода TalkBack воспроизводился неправильный звук
- Сканирование Wi-Fi потребляло слишком много энергии
- Некоторые изображения некорректно отображались с лишними теневыми блоками
- В некоторых случаях значок датчика отпечатков пальцев не отображался должным образом.
- Голос по Wi-Fi не был включен по умолчанию
- Pixel Fold теряли информацию о сеансе определения диапазона антенны и не могли его восстановить
- В некоторых приложениях появлялась посторонняя белая полоса
- Исправлен цвет фона в пользовательском интерфейсе, который используется для добавления ярлыка на главный экран
- Исправлена проблема запуска, которая вызывала частые сбои и другие проблемы
- Взаимодействие пользователя Pixel Tablet при переходе от экранной заставки к часам со слабым освещением вызывало сбой SysUI
- Pixel Fold – нажатие не выводило устройство из спящего режима
- Pixel Fold – системные кнопки имели неправильное положение после складывания и раскладывания
- Сбои SysUI при удалении некоторых программ в альбомной ориентации
- Запущенная программа не воспроизводилась полностью после настройки
- Система отображала неверный тип мобильного соединения
- Пользователи не могли открыть программу, возвращаясь назад для выхода из нее
- Предварительный просмотр обоев иногда был пустым
- Тема системы менялась с желтой на розовую после перезагрузки
- Не работала прокрутка с помощью ScrollView
- Определенные цветовые оттенки было трудно увидеть, когда активирован экран блокировки
- Пользователи не могли включить общий доступ, если на устройстве существовал рабочий профиль
- Экран планшета ненадлежащим образом выключался в док-станции
- Диспетчер политики устройства препятствовал появлению уведомлений
- Групповые сообщения нельзя было развернуть
- На экране блокировки неправильно отображались часы
- Проблемы с энергопотреблением во время воспроизведения видео
- Показ погоды
- Предварительный просмотр настройки экрана блокировки не соответствовал конечному результату
- Сбой экрана выбора обоев
- Устройства Pixel не подключались к некоторым маршрутизаторам
- Проблема результатами поиска тостов, когда цвет был слишком похож на цвет фона
- Нажатие уведомления перед использованием разблокировки лицом не открывало уведомление
- Pixel Fold одновременно отображал две копии часов в широкоэкранном режиме
- Виджеты накладывались неправильно
- Закрытие окна PiP не останавливало воспроизведение YouTube
- Проблема переключения источников аудиозвонка
- После разблокировки устройства появляется только фон
- Проблема с перетаскиванием папок для их удаления
Android 14 Beta 5 (UPB5.230623.003) с исправлением безопасности с августа 2023 года доступна для Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 7a, Pixel 7a, Pixel 7a nf Pixel Fold, а также эмулятор Android.
Обычно обновления Android 14 устанавливают через приложение бета-тестирования Android, также можно загрузить сборку OTA или для перепрошивки.
Источник: 9to5google