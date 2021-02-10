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Вышла предрелизная бета Android 14 для Google Pixel с исправлением множества багов

11.08.2023 107 0

Большое количество исправлений перед финалом:  готов ли ANDROID 14 на самом деле﻿﻿?﻿

В преддверии публичного запуска Android 14 получила бета-версию 5 для смартфонов и планшетов Google Pixel. Новая бета появилась через месяц после предыдущей и является последним запланированным обновлением перед выпуском.

 

Android 14 Google Pixel


«Поскольку до официального выпуска Android 14 осталось несколько недель, сегодня мы предлагаем вам бета-версию 5, последнее запланированное обновление в нашей программе бета-тестирования Android 14. Это последний шанс убедиться, что ваши приложения готовы, и отправить отзыв до того, как все пользователи начнут получать Android 14», – Google.


Последняя бета Android 14 исправляет многие баги предшественников:


  • После разблокировки устройства с помощью PIN-кода TalkBack воспроизводился неправильный звук
  • Сканирование Wi-Fi потребляло слишком много энергии
  • Некоторые изображения некорректно отображались с лишними теневыми блоками
  • В некоторых случаях значок датчика отпечатков пальцев не отображался должным образом.
  • Голос по Wi-Fi не был включен по умолчанию
  • Pixel Fold теряли информацию о сеансе определения диапазона антенны и не могли его восстановить
  • В некоторых приложениях появлялась посторонняя белая полоса
  • Исправлен цвет фона в пользовательском интерфейсе, который используется для добавления ярлыка на главный экран
  • Исправлена проблема запуска, которая вызывала частые сбои и другие проблемы
  • Взаимодействие пользователя Pixel Tablet при переходе от экранной заставки к часам со слабым освещением вызывало сбой SysUI
  • Pixel Fold – нажатие не выводило устройство из спящего режима
  • Pixel Fold – системные кнопки имели неправильное положение после складывания и раскладывания
  • Сбои SysUI при удалении некоторых программ в альбомной ориентации
  • Запущенная программа не воспроизводилась полностью после настройки
  • Система отображала неверный тип мобильного соединения
  • Пользователи не могли открыть программу, возвращаясь назад для выхода из нее
  • Предварительный просмотр обоев иногда был пустым
  • Тема системы менялась с желтой на розовую после перезагрузки
  • Не работала прокрутка с помощью ScrollView
  • Определенные цветовые оттенки было трудно увидеть, когда активирован экран блокировки
  • Пользователи не могли включить общий доступ, если на устройстве существовал рабочий профиль
  • Экран планшета ненадлежащим образом выключался в док-станции
  • Диспетчер политики устройства препятствовал появлению уведомлений
  • Групповые сообщения нельзя было развернуть
  • На экране блокировки неправильно отображались часы
  • Проблемы с энергопотреблением во время воспроизведения видео
  • Показ погоды
  • Предварительный просмотр настройки экрана блокировки не соответствовал конечному результату
  • Сбой экрана выбора обоев
  • Устройства Pixel не подключались к некоторым маршрутизаторам
  • Проблема результатами поиска тостов, когда цвет был слишком похож на цвет фона
  • Нажатие уведомления перед использованием разблокировки лицом не открывало уведомление
  • Pixel Fold одновременно отображал две копии часов в широкоэкранном режиме
  • Виджеты накладывались неправильно
  • Закрытие окна PiP не останавливало воспроизведение YouTube
  • Проблема переключения источников аудиозвонка
  • После разблокировки устройства появляется только фон
  • Проблема с перетаскиванием папок для их удаления


Android 14 Beta 5 (UPB5.230623.003) с исправлением безопасности с августа 2023 года доступна для Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 7a, Pixel 7a, Pixel 7a nf Pixel Fold, а также эмулятор Android.


Обычно обновления Android 14 устанавливают через приложение бета-тестирования Android, также можно загрузить сборку OTA или для перепрошивки.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 11.08.2023
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Вышла предрелизная бета Android 14 для Google Pixel с исправлением множества багов