Вышла предрелизная бета Android 14 для Google Pixel с исправлением множества багов

107

Большое количество исправлений перед финалом: готов ли ANDROID 14 на самом деле﻿﻿?﻿

В преддверии публичного запуска Android 14 получила бета-версию 5 для смартфонов и планшетов Google Pixel. Новая бета появилась через месяц после предыдущей и является последним запланированным обновлением перед выпуском.





«Поскольку до официального выпуска Android 14 осталось несколько недель, сегодня мы предлагаем вам бета-версию 5, последнее запланированное обновление в нашей программе бета-тестирования Android 14. Это последний шанс убедиться, что ваши приложения готовы, и отправить отзыв до того, как все пользователи начнут получать Android 14», – Google.





Последняя бета Android 14 исправляет многие баги предшественников:





После разблокировки устройства с помощью PIN-кода TalkBack воспроизводился неправильный звук

Сканирование Wi-Fi потребляло слишком много энергии

Некоторые изображения некорректно отображались с лишними теневыми блоками

В некоторых случаях значок датчика отпечатков пальцев не отображался должным образом.

Голос по Wi-Fi не был включен по умолчанию

Pixel Fold теряли информацию о сеансе определения диапазона антенны и не могли его восстановить

В некоторых приложениях появлялась посторонняя белая полоса

Исправлен цвет фона в пользовательском интерфейсе, который используется для добавления ярлыка на главный экран

Исправлена проблема запуска, которая вызывала частые сбои и другие проблемы

Взаимодействие пользователя Pixel Tablet при переходе от экранной заставки к часам со слабым освещением вызывало сбой SysUI

Pixel Fold – нажатие не выводило устройство из спящего режима

Pixel Fold – системные кнопки имели неправильное положение после складывания и раскладывания

Сбои SysUI при удалении некоторых программ в альбомной ориентации

Запущенная программа не воспроизводилась полностью после настройки

Система отображала неверный тип мобильного соединения

Пользователи не могли открыть программу, возвращаясь назад для выхода из нее

Предварительный просмотр обоев иногда был пустым

Тема системы менялась с желтой на розовую после перезагрузки

Не работала прокрутка с помощью ScrollView

Определенные цветовые оттенки было трудно увидеть, когда активирован экран блокировки

Пользователи не могли включить общий доступ, если на устройстве существовал рабочий профиль

Экран планшета ненадлежащим образом выключался в док-станции

Диспетчер политики устройства препятствовал появлению уведомлений

Групповые сообщения нельзя было развернуть

На экране блокировки неправильно отображались часы

Проблемы с энергопотреблением во время воспроизведения видео

Показ погоды

Предварительный просмотр настройки экрана блокировки не соответствовал конечному результату

Сбой экрана выбора обоев

Устройства Pixel не подключались к некоторым маршрутизаторам

Проблема результатами поиска тостов, когда цвет был слишком похож на цвет фона

Нажатие уведомления перед использованием разблокировки лицом не открывало уведомление

Pixel Fold одновременно отображал две копии часов в широкоэкранном режиме

Виджеты накладывались неправильно

Закрытие окна PiP не останавливало воспроизведение YouTube

Проблема переключения источников аудиозвонка

После разблокировки устройства появляется только фон

Проблема с перетаскиванием папок для их удаления





Android 14 Beta 5 (UPB5.230623.003) с исправлением безопасности с августа 2023 года доступна для Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 7a, Pixel 7a, Pixel 7a nf Pixel Fold, а также эмулятор Android.





Обычно обновления Android 14 устанавливают через приложение бета-тестирования Android, также можно загрузить сборку OTA или для перепрошивки.

Источник: 9to5google