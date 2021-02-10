115

Android 14 станет еще ближе к IOS. Конец кастомизации?

Google может запретить посторонние обои в Android 14 из-за изменений в системе доступа к памяти.

Похоже, разработка Android 14 столкнулась с проблемой, которая может серьезно ограничить возможности пользовательской кастомизации. Android всегда была известна своей открытостью и возможностью изменять внешний вид с помощью сторонних программ, включая посторонние обои, лаунчеры и другие элементы интерфейса.



Изменения в системе доступа приложений к памяти, введенные в Android 14, предполагают разделение разрешений для работы с разными типами файлов: фото, видео и аудио. Однако, несмотря на эти изменения, API для обоев не было обновлено, и приложениям для смены обоев все равно требуется устаревшее разрешение READ_EXTERNAL_STORAGE, которое система отклоняет по умолчанию.



Разработчики обнаружили обходной путь, позволяющий запросить разрешение MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, но это разрешение более "опасно", поскольку позволяет программам не только читать, но и изменять данные в памяти устройства. Google строго контролирует программы с подобными разрешениями, что делает их недоступными в магазине Google Play, и это вызывает обоснованные опасения безопасности данных.



Очевидно, что разработчики и пользователи не согласны с подобным изменением и считают его ошибкой в системе Android 14. Отсутствие изменений со стороны Google в течение 9 месяцев вызвало недовольство сообщества, и разработчики лаунчеров уже сообщают об ошибке, препятствующей установке посторонних обоев.



Если Google не примет срочные меры, это может привести к тому, что пользователи Android 14 будут ограничены использованием только сточных обоев, что сведет на нет одну из ключевых возможностей, выделявших Android на фоне других операционных систем, таких как iOS.



Остается надеяться, что Google выслушает обратную связь сообщества разработчиков и пользователей и сделает необходимые шаги для устранения этой проблемы в Android 14, чтобы сохранить свою позицию как операционную систему с широкими возможностями кастомизации внешнего вида. В противном случае это может привести к значительному снижению удовлетворенности пользователей и разочарованию в стороне Android в пользу других операционных систем.

Redmi Pad 2 не будет! Redmi Pad SE – это следующий бюджетный планшет Xiaomi.

Источник: xda-developers