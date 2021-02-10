Вышел Honor X40 GT Racing Edition – только новые цвета для прошлогоднего X40 GT

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Очень странный релиз

Сегодня был представлен Honor X40 GT Racing Edition – обновленная версия прошлогоднего Honor X40 GT с новыми цветами.



Honor X40 GT Racing Edition доступен в двух вариантах: 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ накопителя и 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ. Обе модели стоят 1799 юаней ($246) и 1999 юаней ($274) соответственно. Он доступен в оттенках Racing Black и Racing Silver.



Honor X40 GT Racing Edition имеет 6,81” дисплей FHD+ с поддержкой частоты обновления 144 Гц и частоты дискретизации прикосновения 240 Гц. Он получил боковой сканер отпечатков пальцев.



Смартфон снабжен процессором Snapdragon 888 и памятью LPDDR5 с накопителем UFS 3.1. Он обладает встроенным аккумулятором на 4800 мАч, который поддерживает быструю зарядку 66 Вт.



Honor X40 GT Racing Edition предлагает 16 МП объектив для селфи на передней панели. На задней панели имеет 50 МП основную камеру, 2 МП макрообъектив и 2 МП объектив глубины резкости. Благодаря небольшой толщине 8,45 мм и весу всего 199,5 г, он кажется лёгким и компактным. По всей видимости, Honor X40 GT Racing и его обычная прошлогодняя версия имеют идентичные характеристики.

Источник: Gizmochina