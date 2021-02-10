Вышел Oppo A59 5G – смартфон с MediaTek Dimensity 6020 за $180

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Неплохой бюджетник, но не дорогой ли?

Выпущенный Oppo A59 5G, его характеристики и цена соответствуют более ранним утечкам. Это бюджетный 5G-смартфон с привлекательным дизайном, который предлагает большой дисплей высокой частоты обновления, чип MediaTek, две задние камеры, мощный аккумулятор и поддержку быстрой зарядки.



Oppo A59 5G имеет плоские и грани толщину около 8,12 мм. Телефон весит 187 г и доступен в двух цветах: Silk Gold и Starry Black. Он имеет класс защиты от брызг IP54.



Смартфон оснащен 6,56” дисплеем с каплевидным вырезом. Он имеет разрешение 1612 x 720 пикселей (HD+), частоту обновления 90 Гц и максимальный уровень яркости 720 нит. Oppo A59 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020 и оснащен аккумулятором 5000 мАч, поддерживающим зарядку 33 Вт. Из коробки работает ColorOS 13.1 на базе Android 13.



Двойная камера на задней панели состоит из основного датчика на 13 МП и датчика глубины на 2 МП. На передней панели есть камера на 8 МП для селфи и видеозвонков. Смартфон оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и слотом для карт MicroSD. Он имеет порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Присутствует боковой датчик отпечатков пальцев.



Oppo A59 5G стоит 14 999 рупий ($180) за конфигурацию 4 ГБ + 128 ГБ памяти. Телефон будет продаваться начиная с 25 декабря.

Источник: Gizmochina