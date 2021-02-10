Владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro недовольны качеством чехлов

350

Они желтеют и деформируются

Армия фанатов смартфонов Pixel немногочисленна. Причины — ограниченная география продаж и косяки, сопровождающие каждую модель компании. Проблемы носят системный характер и повторяются из года в год. Некоторые называют компанию не иначе как бракоделом, причем это касается не только железа, но и аксессуаров.

Помимо программных проблем, Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro критикуют за оригинальные чехлы. В сети множится количество жалоб на некачественное защитное одеяние. Целый ряд пользователей отмечают, что оригинальные фирменные чехлы компании за короткий срок теряют внешний вид, желтеют, обесцвечиваются или покрываются пятнами. Деформации подвержены места с месторасположением разъема USB Type-C и кнопок управления.

Целому ряду пользователей удалось обменять некачественные чехлы или вернуть деньги, затраченные на их приобретение. Но есть и те, кто не смог этого сделать. Пользователи критикуют компанию за то, что в погоне за славой «зеленой компании», она использует переработанный пластик низкого качества. Через полгода чехлы Google сами превращаются в мусор, пополняя свалки из пластика. Вместо того чтобы снижать количество пластика, компания наращивает его, ведь пользователям приходиться выбрасывать приходящие в негодность чехлы и приобретать новые.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿﻿

Источник: theverge