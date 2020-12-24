Внимание! Низкая цена на: Poco X3 NFC, Xiaomi Mi Band 5, Redmi 9a, AirDots 2 и другие

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Poco X3 NFC, Xiaomi Mi Band 5, Redmi 9a, Xiaomi Redmi AirDots 2, Xiaomi Air 2 Pro и смарт-камера IMILAB C20 1080P по сниженным ценам

Учитывая то, что впереди нас ждут новогодние и рождественские праздники, это отличный повод заняться шопингом. Традиционно в предновогодние дни продавцы щедры на скидки и распродажи. Так что давайте посмотрим на ассортимент интернет-магазинов, торгующих электроникой, и взглянем, что в них хорошего в плане скидок и снижения цен. Забегая наперед скажем, что к этим праздникам продавцы приготовили ряд различных предложений и, как всегда, наш Telegram‑канал Andro price подобрал несколько наиболее интересных.

POCO X3





Этот смартфон стал главной новинкой осени, который выделяется чипом Snapdragon 732G, 6 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопителем UFS 2.1 на 128 Гб, модулем NFC, парочкой динамиков Hi-Res Audio, и аккумулятором емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядки. В числе продающих особенностей устройства можно отметить откалиброванный линейный мотор, 5 антенн для стабильного соединения и четверную камеру с главным датчиком Sony IMX682 на 64 Мп.

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Версия — 6/128 Гб

Цена — $229 (для Украины)﻿

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Xiaomi Redmi 9A

Бюджетка от Xiaomi — это почти всегда интересно и оптимальный прайс за предоставленный набор характеристик. Для тех, кто хочет аппарат начального уровня, предлагается Redmi 9A, который получил на вооружение чип Helio G25, 6,53-дюймовый дисплей разрешением HD+, батарейку емкостью 5000 мАч, 2/32 Гб памяти, селфи-объектив на 5 Мп и основную камеру на 13 Мп.

Версия — 2/32 Гб

Цена - $87,99﻿

Промокод: BGBFR9A (200шт. для Украины, до 31.12)﻿

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Redmi AirDots 2 (TWSEJ061LS)

Это одни из самых доступных беспроводных наушников, которые к тому же получили технологию шумоподавления Environment Noise Reduction. Они оснащены драйверами с диаметром 7,2 мм и для связи с устройствами используется Bluetooth 5.0. Заявленное время автономной работы на одном заряде — 4 часа. Зарядный кейс позволит увеличить продолжительность работы до 12 часов.

Цена — $12,99

﻿Промокод BGXMRU02(50шт. до 30.12)﻿

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Xiaomi Mi Band 5 (No NFC)





Фитнес-трекеры Mi Band — одни из главных продуктов Xiaomi, которые способствовали ее успеху на рынке. Последний хит продаж — Xiaomi Mi Band 5. Они обладают 1,1-дюймовым OLED‑дисплеем и аккумулятором емкостью 125 мАч, одного заряда которого должно хватить до 2-х недель работы или 20 дней автономности в режиме ожидания. С ним пользователь может в круглосуточном режиме отслеживать пульс, следить за состоянием сна и уровнем стресса, мониторить физическую активность и предложили режим женское здоровье.

Цена — $22

Промокод BGRUMI5 (для Украины, 100шт. до 15.01)

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Xiaomi Air 2 Pro (TWSEJ09WM)

Это TWS-наушники топового уровня, внутри которых скрываются 12-миллиметровый драйверы. Автономность на одном заряде — до 7 часов, а при использовании кейса — до 28 часов. Есть защита от брызг IPX4, поддержка Bluetooth 5.0, кодеков AC, SBC, LHDC, шумоподавление и режим прозрачности, когда пользователь может слышать звуки окружающей среды одновременно с прослушиванием музыки.

Цена — $95﻿

Промокод BGAIR2P12(20шт. до 15.01)﻿

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IMILAB C20 1080P





Imilab, бренд компании Xiaomi, специализирующийся на производстве умных устройств, включая гаджеты для дома, предлагает умную камеру видеонаблюдения С20. Она обеспечивает панорамный обзор в 360 градусов, оснащена 2,0 Мп КМОН-сенсором для записи видео в разрешении 1080р и есть функция ночного видения с применением инфракрасной подсветки. Камеру можно крепить на стене, потолке или окне, а также при желании можно установить на столе.

Цена: $21,99

Промокод BGIMIC20C (150шт. до 31.12, новинка)

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