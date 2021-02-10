Водонепроницаемость складных устройств: уже реальность

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Складные смартфоны – новый тренд и вероятно за ними будущее рынка смартфонов. Прежде всего это имидж: такие устройства приковывают взгляд, вызывают интерес и дарят эмоции. Если вы видите впервые как дисплей складывается, это не может не вызвать удивление и восторг. Но что особенного в этих устройствах помимо уникального форм-фактора?

Новинки этого года Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 от компании Samsung являются самыми продвинутыми и надежными смартфонами в категории. Помимо визуальной эстетики складных мобильников смартфонов, компания Samsung еще всерьез позаботилась и о долговечности устройств.

Что же предложила Samsung? В смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 добавили защиту от воды. Оба устройства получили класс защиты IPX8 и это означает, что с ними ничего не должно произойти фатального, если случайно им придется совершить погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров в течение получаса.

Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — это первые в мире складные устройства с защитой от воды. Смартфоны с гибким экраном оснащены множеством подвижных механизмов, предназначенных для складывания и раскладывания устройства, между которыми неизбежно появляется зазор. Инженеры Samsung сократили их и закрыли основные электронные компоненты резиновым уплотнителем, благодаря чему устройства защищены от влаги по стандарту IPX8.

Появление защиты от воды — существенное улучшение по сравнению с предшественниками. При попадании соленой или хлорированной воды, производитель рекомендует прополоснуть устройство в проточной пресной воде. Хотя Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 не обладают защитой от пыли, щеточки шарнирного механизма были модернизированы и улучшены, чтобы повысить эффективность защиты от пыли и мелких частичек.

Благодаря усовершенствованной технологии, волокна системы очистки стали короче, защищая смартфон от попадания пыли и других мелких частиц внутрь шарнира, и при этом обеспечивая износостойкость и быстрое переключение между внешним и основным экраном. Кроме этого устройство имеет каркас из прочного алюминиевого сплава — самого прочного материала, когда-либо используемого в смартфонах Galaxy, а также стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений. Кроме того, Z Fold3 получил новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, на 80% более износостойкую, чем в предыдущих моделях.