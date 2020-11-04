Вот каким может быть Snapdragon 875

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Утечка характеристик Snapdragon 875

Начало следующего месяца ознаменуется анонсом топового чипа Snapdragon 875. Он должен установить статус-кво в сегменте топовых мобильных платформ и обойти Kirin 9000, который взошел на Олимп самых мощных чипов в мире Android по итогам октября. С учетом того, что анонс серии Samsung Galaxy S21 может состояться 14 января 2021 году, с большой долей вероятности именно модели этой линейки станут первыми устройствами на рынке с этим чипсетом от Qualcomm.

Больше о самой системе на чипе расскажет чипмейкер 1 или 2 декабря, а пока инсайдеры разрушают интригу предстоящего релиза. Так, известный поставщик утечек Digital Chat Station утверждает, что Snapdragon 875 предложит три кластера ядер, один из которых будет вмещать одно ядро Cortex-X1 с пиковой частотой 2,84 ГГц. Как может показаться не странным, но чипмейкер не стал преодолевать барьер в 3 ГГц.

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Второй блок отвели под три ядра Cortex-A78, разогнанных до тактовой частоты 2,42 ГГц и в третьем сгруппировали квартет энергоэффективных ядер Cortex-A55 с пиковой частотой 1,8 ГГц. Построен Snapdragon 875 с применением 5 нанометрового техпроцесса и в качестве графического чипа установлен Adreno 660, отличающийся улучшенной кэш-памятью и предлагающий более высокую пропускную способность памяти.

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Источник: androidauthority