Вот когда Redmi 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S получат MIUI 12

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Xiaomi назвала дату старта развертывания обновления до MIUI 12 для Redmi 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S

Свою фирменную оболочку MIUI 12 компания Xiaomi анонсировала еще в апреле нынешнего года и с того времени обновляет свои устройства до актуальной версии прошивки. Делает она это неспешно и если с китайскими версиями смартфонов она успела охватить достаточное большое количество устройств, то вот с глобальными — все складывается не так хорошо.

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В числе «ждунов» оказались глобальные версии моделей Redmi 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S. И вот на днях стало известно, что MIUI 12 должна прийти на эти смартфоны с 20 октября. По традиции, распространяться обновление будет постепенно, охватывая все больше устройств с каждым днем. При этом служба поддержки компании уточнила, что для Redmi 9 выкатят версии MIUI 12, предназначенные как для глобального рынка, так и Европы, и России. Базироваться оболочка будет на Android 10, а на февраль 2021 года компания запланировала обновление до Android 11.

Напомним, что MIUI 12 стало одним из заметных обновлений фирменной прошивки Xiaomi. В числе изменений и новшеств стоит отметить появление суперобоев и новую анимацию, обновленный центр управления и жестовое управление, общесистемный темный режим и появление нового шрифта, функцию обмена данными Mi Share и переработанный менеджер файлов.

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Источники: Gizmochina, piunikaweb, piunikaweb