Что ждать от Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

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Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro будут отличаться производительностью и фотовозможностями

У серии Redmi Note славная история и в ноябре она получит продолжение. Компания должна представить Redmi Note 10, который может стать эксклюзивом для рынка Китая. По крайней мере такого мнения придерживаются инсайдеры. Благодаря поставщику утечек @DigitalChatStation у нас появилась возможность узнать больше о серии Redmi Note 10.

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Да, источник утверждает, что нас ждет две новинки и они станут частью линейки Redmi Note 10. Помимо базовой версии свет увидит «прошка» и обе модели получат IPS‑дисплей с круглым отверстием под фронталку. Redmi Note 10 должен базироваться на Dimensity 720 и предложит многомодульную камеру с ключевым сенсором на 48 Мп, а Redmi Note 10 Pro удостоится чипа Snapdragon 750G и 108 Мп датчика в основной камере.

Если сведения о камере достоверны, то новинка не станет переименованной версией Xiaomi Mi 10T Lite, отличия все же будут. Ожидается, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro еще и получат аккумуляторы разной емкости.

Премьера смартфонов должна состояться в ноябре и Redmi Note 10 поступит в продажу по цене от $149. В базовой версии за Redmi Note 10 Pro могут просить $224.

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Источник: mydrivers