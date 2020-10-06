Xiaomi Mi 10T Lite с Snapdragon 750G: тест на производительность пройден

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По мощности Snapdragon 750G даже лучше Snapdragon 765G

На прошлой неделе был представлен Xiaomi Mi 10T Lite, который стал первым устройством на рынке с чипом Snapdragon 750G и внешне он не схож со своими старшими собратьями. Естественно, что многим интересно узнать о том, что в плане производительности представляет собой новинка. Предварительные выводы уже можно сделать.

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Незадолго до старта продаж Xiaomi Mi 10T Lite прошел испытание бенчмарком AnTuTu. Результат синтетического теста показал не только ощутимый прирост производительности на фоне предшественника Snapdragon 730G, но и тот факт, что по мощности новый чип сопоставим с Snapdragon 765G. По итогам забега смартфон сумел набрать 329 032 балла и это чуть больше того результата, который демонстрирует тот же OnePlus Nord — 326 958 очков.

Похоже, что Xiaomi удалось создать действительно стоящий в плане производительности смартфон, который навяжет жесткую конкуренцию в среднем классе устройств. Напомним, что Xiaomi Mi 10T Lite обладает дисплеем диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, основной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталкой на 16 Мп, 6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Питает устройство аккумулятор емкостью 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Оценили версию с 6/64 Гб памяти в 279 евро, а за версию с 6/128 Гб просят 329 евро.

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Источник: notebookcheck