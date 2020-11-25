Вот она имиджевая серия iPhone 12. «Попал» на $4000

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Имидж, статус и понты на общую сумму $4000. Распаковали iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini

Чего не отнять у Apple, так это то, что она умеет делать и преподносить iPhone так, что его хочется купить. Вот и мы не удержались от того, чтобы не внести новенькие iPhone 12 в личный список тех продуктов, которые хотелось бы опробовать, оставив здравый смысл. Захотелось проверить, насколько «сказочка» Apple, что ее смартфоны лучшие правдива.

Всего парочка манипуляций и потраченных $4000, и вот новые iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini оказались на столе. Распаковали коробки, делюсь новыми ощущениями и впечатлениями.

По-прежнему стекло спереди и сзади, но в отличие от предшественников семейства iPhone 11 — бортики тут плоские. Темно-синий стал новым цветом в палитре расцветок iPhone 12, на который клюют из-за эффекта новизны. Субъективно, особого вау-эффекта от новой расцветки на практике не испытываешь. Но во время повальной моды на гигантов, своим iPhone 12 mini компания порадовала от души. Сугубо эмоциональное ощущение от компактного мобильника в руках приятное и в памяти всплывают уже забытые ощущения, когда в ладони лежит маленький и удобный в эксплуатации одной рукой смартфон. А еще он легкий и ладно скроенный.

Чего не скажешь о iPhone 12 Pro Max. Его очень много. Тут много стекла, много экрана, много камер и за него просят много денег. Это один из самых больших смартфонов на рынке. Используя чехол, вы гарантированно получаете огромную «лопату» и рассчитывать на комфорт ношения смартфона в кармане не приходится. А выпирающая камера не позволит iPhone 12 Pro лежать ровно на столе. Про смартфоны сделаем полный и подробный обзор, а пока ловите видео с первыми эмоциями от «яблочных» аппаратов.