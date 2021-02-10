Вот оно совершенство и гонка за идеалом объявляется закрытой?
Xiaomi Mi 11 Lite 5G для тех, кому нужен максимальный набор характеристик за минимальный прайс
Взамен ушедшему из массовых тиражей Huawei приходит Xiaomi. Компания активно занимает освободившийся простор и штампует новинки одна за другой. Частить стоит только, если компании есть что сказать в новинке. Предлагает ли Xiaomi Mi 11 Lite 5G что-то, что выгодно выделяет его на фоне прочих устройств и стоит ли его предпочесть вместо Poco F3?
Новый «гранд-середняк» готов «брать» прежде всего двумя вещами: поддержка 5G-сетей и чипсет Snapdragon 780. Если с первым у нас не сложилось, то вот по части чипа новинка претендует на обладателя «изюминки» ради которой ее могут предпочесть.
В теории новый процессор от Qualcomm должен полностью удовлетворять по части производительности. Практика это подтверждает, и это нормальный чип, вытягивающий практически все игрушки. Серьезного падения мощности (троттлинга) не замечено, но в режиме максимальной нагрузки наблюдаются проблемы с перегревом. Смартфоны с Snapdragon 780 нуждаются в эффективной системе отвода тепла и Qualcomm в очередной раз загадала загадку производителям как добиться нормальной температуры внутри корпуса.
Автономность у Xiaomi Mi 11 Lite 5G типичная для своего уровня и прыгнуть выше головы не получилось. А вот дисплей тут один из лучших. Если не вдаваться в технические подробности, то вам стоит лишь знать, что по яркости, контрастности и резкости экран отличный. Но, учитывая, что установили его в устройстве среднего класса, где ищут пути для удешевления, о полноценной функции Always on Display и о DCC Dimming мечтать забудьте.
Камера Xiaomi Mi 11 Lite 5G уверено выдает снимки с широким динамическим диапазоном, хорошей цветопередачей и детализацией. В каждом участке дневного снимка видны детали, резкость на дальних планах не падает и не искажается. В темное же время суток качество падает и появляются шумы. Качество ночных фото на основную камеру Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Poco F3 примерно одинаковые, но у последнего более холодные цвета. Но если оценивать по совокупности сильных и слабых сторон, то лайт-версия обходит Poco F3, она ловит больше деталей, лучше вытягивает участки в тени и динамический диапазон шире.
После знакомства с Xiaomi Mi 11 Lite 5G в голове рождается вопрос: как жить с этим смартфоном? Объективных аргументов не покупать эту модель достаточно: спорные цвета корпусов, невнятный чип Snapdragon 780, «урезанный» дисплей, не нужная в наших широтах поддержка 5G и автономность средняя. С другой стороны, картинка на экране отличная, производительность достаточная и камера годная для своего сегмента. При имеющейся конкуренции в этом ценовом сегменте Xiaomi Mi 11 Lite 5G все же «один из», а не явный фаворит.
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