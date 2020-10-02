Вот почему в этом году нет Google Pixel 5 XL

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Google Pixel 5 XL мог выйти как Pixel 5s, но в итоге от этой затеи отказались

Стратегия с флагманами провалилась, поэтому Google Pixel 5 стал устройством среднего сегмента. Компания всеми силами пытается закрепиться на рынке, но для кого-то все эти потуги кажутся беспомощными и странными. Но почти наверняка найдутся те, кто приобретет Pixel 5 сделав ставку на компактность, камеру и хорошую производительность.

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Изначально Google планировала выпустить две модели, где в пару к обычному смартфону должны были дать более премиальный вариант, который бы в этом году назывался Pixel 5s. От приставки XL было решено отказаться из-за небольшой диагонали дисплея. Новинка уже успела даже пройти процедуру тестирования Engineering Validation Test для выявления проблем в работе устройства. Но вскоре Google изменила свои планы.

Внести коррективы заставил запоздалый дебют Pixel 4a. С этой моделью у компании не задалось. Изначально ее премьера была назначена на май нынешнего года и у производителя была бы фора в пять месяцев продаж прежде чем Pixel 5 появился бы на прилавках магазинов. Но в итоге релиз был перенесен на август и компании пришлось на ходу перекраивать свои планы.

Обычный Pixel 5 в итоге было решено вывести на рынок как Pixel 4a 5G, а Pixel 5s превратился в Pixel 5. Компания не хотела разжигать конкуренцию внутри собственного модельного ряда и ей нужно было поддержать продажи Pixel 4а на высоком уровне. Но решая одну проблему, она создала другую — путаницу в собственном модельном ряду. Все эти жонглирования с неймингом не добавляют ясности и неожиданно дисплей с самой большой диагональю достался не «топовому» Pixel 5, а Pixel 4a 5G — 6,2 дюйма против 6 дюймов у «пятерки».

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Источник: androidcentral