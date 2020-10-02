Google: оформите подписку на YouTube TV – получаете новый Chromecast бесплатно

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Корпорация добра запустила новую акцию, благодаря которой новые покупатели могут получить свежую мини-приставку Chromecast бесплатно.

Похоже, все внимание на этой неделе уйдет именно Google. Благодаря новым неплохим смартфонам Pixel 4a 5G и Pixel 5 компания неплохо всколыхнула мир гиковских новостей, хоть и сами Google не очень верят в успех новых аппаратов.

Но ведь кроме новых смартфонов, производитель показал кучу других проектов и устройств. Одним из заметных событий стало появление новой мини-приставки Android TV под лаконичным названием Chromecast и связанной с ней прошивкой Google TV.

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Чтобы завоевать больше новых клиентов, компания придумала интересное акционное предложение – при оформлении платной подписки на YouTube TV пользователь получит свежую приставку без дополнительных доплат.

Любой новый абонент YouTube TV имеет право бесплатно получить новый Chromecast. Правда, как и всегда, есть одно «но» - необходимо оплатить период с 15 октября по 31 декабря этого года. И да, очевидно, предложение доступно только в США.

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В промо-акции не сказано, что подписка на YouTube TV стоит 64,99 доллара. Напомним, что новый Chromecast с Google TV оценивается в сумму всего $49.99. На бумаге акция выглядит не такой уж и приятной, однако надо понимать, что для рынка США YouTube TV – очень интересный вариант подписки, поэтому многие могут задуматься о том, что перед ними достаточно выгодное предложение.

Посмотрим, насколько позитивно рынок воспримет новую акцию от Google.

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Источник: YouTube TV



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