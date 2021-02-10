Возвращение чипов HiSilicon. В 2022 году

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Агрессивные и массированные атаки на Huawei со стороны США привели к ожидаемому результату — доля компании на рынке смартфонов схлопнулась до минимума и все свое преимущество она растеряла. Главная проблема в том, что ее лишили ключевого компонента — чипа.

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В отсутствие собственных производственных линий Huawei вынуждена была полагаться на прочих производителей. В частности, она размещала заказы в TSMC. Санкции же США привели к невозможности продолжать сотрудничество с тайваньским чипмейкером.

Первое время компания вынуждена была использовать только старые решения, а позже переключилась на чипы Qualcomm, но без поддержки 5G. Было бы наивно думать, что такое положение дел устроит Huawei и она не предпримет каких-то шагов, направленных на решение проблемы. Компания с удвоенным энтузиазмом начала инвестировать средства в построение отечественной полупроводниковой промышленности, а также сохранила подразделение HiSilicon, которое продолжило заниматься проектированием чипов.

Похоже, что все усилия не прошли даром. На днях компания выпустила тизер, которым сообщила, что намерена вернуть фирменные чипы на рынок в этом году. В частности, обещано возвращение на рынок мобильных процессоров и фанатам предложено следить за развитием событий.

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Это вся информация, которой поделилась Huawei с широкой аудиторией. Нам остается только ждать официальных известий от компании. На данный момент открытым остаются вопросы, кто займется производством чипов, что это будут за решения и предложат ли поддержку сетей пятого поколения.

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Источник: gizmochina