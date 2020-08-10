Где купить дешевле?

Впечатлитесь ценниками на Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

10.08.2020 961 0

Завтрашним выходом Xiaomi Mi 10 Ultra компания хочет показать, что умеет удивлять. Новинка должна быть крутой и обладать всем, что будет выдавать в ней устройство премиального уровня. При всем этом стоить смартфон будет дорого. Позволить себе его смогут ограниченное количество людей, но, похоже, что Xiaomi идет осознанно на этот шаг.

 

Впечатлитесь ценниками на Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra – фото 1

 

Назвать ценник в $900 привлекательным, сложно. А именно столько должны запросить за Xiaomi Mi 10 Ultra с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.  Вариант с 12/512 Гб памяти могут оценить в $1000. Но и это не предел. Будет еще топовая версия с 16/512 Гб памяти, но сколько она будет стоить инсайдер умолчал. Не сложно предположить, что за топовый вариант придется отдать $1100-1200.

 

Для всех, кто не сможет прикупить себе Xiaomi Mi 10 Ultra предложат обратить внимание на Redmi K30 Ultra с куда более щадящим прайсом. Порядок цен будет таков: $345, $400 и $500. За какие именно модификации запросят столько, источник не уточнил.

 

Насколько инсайдер точен в своих прогнозах, мы узнаем уже завтра. Ведь именно завтра состоится премьера Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

 

Источник: twitter

 

Xiaomi Mi 10 Ultra Redmi K30 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.08.2020

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Впечатлитесь ценниками на Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra