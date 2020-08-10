Впечатлитесь ценниками на Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

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Завтрашним выходом Xiaomi Mi 10 Ultra компания хочет показать, что умеет удивлять. Новинка должна быть крутой и обладать всем, что будет выдавать в ней устройство премиального уровня. При всем этом стоить смартфон будет дорого. Позволить себе его смогут ограниченное количество людей, но, похоже, что Xiaomi идет осознанно на этот шаг.

Назвать ценник в $900 привлекательным, сложно. А именно столько должны запросить за Xiaomi Mi 10 Ultra с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Вариант с 12/512 Гб памяти могут оценить в $1000. Но и это не предел. Будет еще топовая версия с 16/512 Гб памяти, но сколько она будет стоить инсайдер умолчал. Не сложно предположить, что за топовый вариант придется отдать $1100-1200.

Для всех, кто не сможет прикупить себе Xiaomi Mi 10 Ultra предложат обратить внимание на Redmi K30 Ultra с куда более щадящим прайсом. Порядок цен будет таков: $345, $400 и $500. За какие именно модификации запросят столько, источник не уточнил.

Насколько инсайдер точен в своих прогнозах, мы узнаем уже завтра. Ведь именно завтра состоится премьера Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

Источник: twitter