Впечатляющие возможности сейчас со скидкой! Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G – топовый Dimensity 1080, 67 Вт зарядка и 120 Гц дисплей всего от 6 517

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Непревзойденные возможности в сильном корпусе

Компания Xiaomi является одним из лидеров среди смартфонов бюджетного и среднего класса, здесь вам все самое лучшее: и отличный дизайн, хорошая производительность, стабильная система и очень приятная цена. Так и на этот раз нам повезло с Xiaomi Redmi Note 12 Pro – один из самых сбалансированных телефонов среднего класса. Все, начиная от великолепного OLED-дисплея с частотой 120 Гц, мощного чипа Dimensity 1080, приличных камер и длительного времени автономной работы, действительно устанавливает планку того, насколько хорошими должны быть телефоны среднего класса в 2023 году.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым экраном Flow AMOLED с расширенным разрешением 1080p (395 ppi). OLED-экран поддерживает 10-битную глубину цвета, что означает, что он может отображать более миллиарда цветов. Также поддерживается частота обновления 120 Гц. Также Xiaomi обещает 900 нит максимальной яркости.

Redmi Note 12 Pro работает на чипсете Dimensity 1080 от MediaTek. Производительность устройства действительно крутая и конкурирует даже более дорогим устройствам.

В отличие от предшественника Redmi Note 12 Pro получил 50-МП фотосенсор Sony IMX766, также устанавливаемый в Xiaomi 12. Объектив имеет оптическую стабилизацию и по умолчанию задействует бинирование пикселей по схеме 4-в-1. Также у новой модели появилась возможность съемки 4K видео с частотой 30 к/с, а также 1080p с частотой до 120 к/с.

Redmi Note 12 Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, смартфон демонстрирует поразительные показатели времени автономной работы. Приятным бонусом является то, что телефон поддерживает функцию быстрой зарядки Mi Fast Charging мощностью 67 Вт.

В целом смартфон очень крут, он оснащен всем лучшим, что можно только вообразить в таком бюджете. Приобрести устройство можно по ссылке:

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