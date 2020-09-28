Время работы realme 7 и realme 7 pro. Неожиданный результат!
Сравнили время автономной работы realme 7 | realme 7 Pro с realme 6 и realme 6 Pro
Мы взялись за проверку автономности realme 7 и realme 7 Pro. Удалось выяснить на что способны эти смартфоны в плане реального времени продолжительной работы и полученные результаты сравнили с теми, что показали Realme 6 и Realme 6 Pro.
По своим базовым характеристикам преемники не очень отличаются от предшественников. Так, все новинки получили достаточно крупные дисплеи, realme 6 Pro и realme 7 Pro так и вовсе базируются на одной платформе Snapdragon 720G. В случае с realme 6 и realme 7 имеем дело с чипами Helio G90T и Helio G95T, где в плане производительности последний из них получил незначительную фору — до 5%.
Единственное принципиальное отличие между realme 6 Pro и realme 7 Pro — дисплей. В первом случае это IPS-матрица диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц, тогда как realme 7 Pro предлагает 6,4-дюймовую AMOLED-панель, где частота обновления «всего» 60 Гц.
В realme 7 Pro установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 4500 мАч и по итогам нашего теста автономности он показал лучший результат среди всех 4 устройств — 8 часов и 27 минут. Ничего сверх выдающегося, но вполне достойно и на фоне предшественника новинка оказалась более живучей. Однако преимущество могло быть и куда более ощутимым учитывая выигрышность в емкости батарейки, наличие OLED‑панели и отказ от разгона частоты обновления дисплея до 90 Гц. Похоже, что на первых порах сказываются проблемы с оптимизацией и недопиленностью прошивки.
Поскольку realme 7 получил существенный прирост миллиампер в аккумуляторе и аналогичный 90-Гц экран, что и realme 6, в теории это должно было вывести его в безусловные лидеры на фоне предшественника. Но свои 5000 мАч новинка не оправдывает, если посмотреть на realme 6 и соседей по рейтингу автономности. Заметьте, что рядом с ним в итоговой таблице стоят аналогичные или более производительные смартфоны, при этом с меньшей емкостью аккумулятора. Например, OnePlus Nord с Snapdragon 765G и батарейкой на 4115 мАч и Xiaomi Mi 9T Pro на базе Snapdragon 855 и аккумулятором емкостью 4000 мАч живут чуть дольше realme 7.
А все потому, что Helio G95T не самый экономичный чип и «жжет электричество» на ура. На то, что заряд батареи тает достаточно быстро, влияет и наличие 90-герцового IPS-экрана. В любом случае realme 7 показывает нормальный результат по автономности. Не великий, но приемлемый. По умению упаковывать емкие аккумуляторы в смартфоны компании есть чему учиться, нужно еще достойно оптимизировать работу «железа» и софта.
Узнавайте больше о нашем традиционном тесте на автономность и тех результатах, которые показали его участники.
|
Смартфон
|
Realme 7 Pro
|
Realme 6 Pro
|
Realme 7
|
Realme 6
|
Емкость аккумулятора
|
4500 мАч
|
4300 мАч
|
5000 мАч
|
4300 мАч
|
Этапы теста
|
|
|
|
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
98%
|
92%
|
95%
|
95%
|
AnTuTu & 3DMark
|
92%
|
87%
|
89%
|
88%
|
PUBG (1 час)
|
80%
|
76%
|
77%
|
75%
|
Основная камера
(30 мин)
|
71%
|
65%
|
68%
|
63%
|
Просмотр YouTube
(1 час)
|
64%
|
57%
|
58%
|
56%
|
Диктофон (15 мин)
|
62%
|
55%
|
57%
|
54%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
56%
|
48%
|
48%
|
47%
|
WOT Blitz
|
до 0%
|
до 0%
|
до 0%
|
до 0%
|
Общее время работы:
|
8 часов и
27 минут
|
8 часов и
8 минут
|
8 часов и
5 минут
|
7 часов и
52 минуты
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