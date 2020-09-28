Время работы realme 7 и realme 7 pro. Неожиданный результат!

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Сравнили время автономной работы realme 7 | realme 7 Pro с realme 6 и realme 6 Pro

Мы взялись за проверку автономности realme 7 и realme 7 Pro. Удалось выяснить на что способны эти смартфоны в плане реального времени продолжительной работы и полученные результаты сравнили с теми, что показали Realme 6 и Realme 6 Pro.

По своим базовым характеристикам преемники не очень отличаются от предшественников. Так, все новинки получили достаточно крупные дисплеи, realme 6 Pro и realme 7 Pro так и вовсе базируются на одной платформе Snapdragon 720G. В случае с realme 6 и realme 7 имеем дело с чипами Helio G90T и Helio G95T, где в плане производительности последний из них получил незначительную фору — до 5%.

Единственное принципиальное отличие между realme 6 Pro и realme 7 Pro — дисплей. В первом случае это IPS-матрица диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц, тогда как realme 7 Pro предлагает 6,4-дюймовую AMOLED-панель, где частота обновления «всего» 60 Гц.

В realme 7 Pro установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 4500 мАч и по итогам нашего теста автономности он показал лучший результат среди всех 4 устройств — 8 часов и 27 минут. Ничего сверх выдающегося, но вполне достойно и на фоне предшественника новинка оказалась более живучей. Однако преимущество могло быть и куда более ощутимым учитывая выигрышность в емкости батарейки, наличие OLED‑панели и отказ от разгона частоты обновления дисплея до 90 Гц. Похоже, что на первых порах сказываются проблемы с оптимизацией и недопиленностью прошивки.

Поскольку realme 7 получил существенный прирост миллиампер в аккумуляторе и аналогичный 90-Гц экран, что и realme 6, в теории это должно было вывести его в безусловные лидеры на фоне предшественника. Но свои 5000 мАч новинка не оправдывает, если посмотреть на realme 6 и соседей по рейтингу автономности. Заметьте, что рядом с ним в итоговой таблице стоят аналогичные или более производительные смартфоны, при этом с меньшей емкостью аккумулятора. Например, OnePlus Nord с Snapdragon 765G и батарейкой на 4115 мАч и Xiaomi Mi 9T Pro на базе Snapdragon 855 и аккумулятором емкостью 4000 мАч живут чуть дольше realme 7.

А все потому, что Helio G95T не самый экономичный чип и «жжет электричество» на ура. На то, что заряд батареи тает достаточно быстро, влияет и наличие 90-герцового IPS-экрана. В любом случае realme 7 показывает нормальный результат по автономности. Не великий, но приемлемый. По умению упаковывать емкие аккумуляторы в смартфоны компании есть чему учиться, нужно еще достойно оптимизировать работу «железа» и софта.

Узнавайте больше о нашем традиционном тесте на автономность и тех результатах, которые показали его участники.

Смартфон Realme 7 Pro Realme 6 Pro Realme 7 Realme 6 Емкость аккумулятора 4500 мАч 4300 мАч 5000 мАч 4300 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 98% 92% 95% 95% AnTuTu & 3DMark 92% 87% 89% 88% PUBG (1 час) 80% 76% 77% 75% Основная камера (30 мин) 71% 65% 68% 63% Просмотр YouTube (1 час) 64% 57% 58% 56% Диктофон (15 мин) 62% 55% 57% 54% Фильм оффлайн (1 час) 56% 48% 48% 47% WOT Blitz до 0% до 0% до 0% до 0% Общее время работы: 8 часов и 27 минут 8 часов и 8 минут 8 часов и 5 минут 7 часов и 52 минуты

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