Время скидок на Redmi 9, Amazfit Stratos 2, Amazfit Bip и беспроводные наушники

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На Redmi 9, Amazfit Stratos 2, Amazfit Bip, Amazfit PowerBuds и 1More снижены цены

Telegram-канал Andro price существует для экономных, рациональных шопоголиков и не только. На его просторах вы найдете большое количество скидок от наиболее популярных онлайн-магазинов. С ним вы сможете прикупить что-то нужное и не потратить при этом много денег.

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Смарт-часы Amazfit Stratos 2

Характеристики: 1.24" LCD, 280 мАч, 5ATM

Цена: $77,99 - https://lite.al/sMexYb

Купон магазина $16 + промокод "HAPPYSTRAT"

Беспроводная гарнитура Amazfit PowerBuds

Характеристики: A1965, зарядный бокс 450 мАч, BT5.0, Type-C, IP55

Предложение для РФ

Цена: $70 - https://lite.al/q4C1CO

Купон магазина $4 + спецкупоны $6 - https://lite.al/RRoO2 + промокод "AMAZFIT666RU"

Смарт-часы Amazfit Bip

Характеристики: 1.28" Gorilla Glass, Bluetooth 4.0, 190 мАч, GPS, IP68

Цена: $34,99 - https://lite.bz/XbQzus

Купон магазина $5 + промокод "AMAZFIT666RU"

Беспроводные наушники 1MORE

Характеристики: E1001BT, Bluetooth 4.2, шумоподавление, микрофон

Предложение для РФ

Цена: $29,01 - https://lite.al/EXjUB

Купон продавца $18.80 + промокод "AUG8296"

Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч, 4/64 Гб, NFC нет

Предложение для РФ

Цена: $111,91 - https://lite.bz/1wb_jx

Промокод "ALIGALKIN"