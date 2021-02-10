Европарламент заставит производителей вернуться к сменным аккумуляторам в смартфонах

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Европарламент подкинул производителям новую головоломку

В начале развития все телефоны и смартфоны имели съемный аккумулятор, который можно было поменять через несколько секунд путем нескольких несложных манипуляций. Одним из первых, кто популяризировал неизменные в домашних условиях аккумуляторы, стала компания Apple.

Впоследствии подтянулись и все остальные производители, а сейчас найти смартфон со сменным аккумулятором можно только среди очень бюджетных моделей и очень редко. У этого метода были как свои преимущества, так и существенные недостатки. Плюсом стала компактность смартфонов, целостная конструкция с возможностью организовать влагозащиту и не разлетаться в куски во время падения.

Да и стеклянные задние крышки очень тяжело сделать сменными, их использование стало популярным только после появления несъемных батарей. Конечно сервис-центры очень обрадовались такому изменению в конструкции, но есть и люди, которые готовы уступить дизайн и толщину для возможности самостоятельно заменить элемент питания своего смартфона.

Да и по статистике многие устаревшие девайсы вместо замены аккумулятора и последующего использования просто выбрасывали на помойку. Чтобы уменьшить количество электронного мусора, Евросоюз принял очередной закон, который заставит всех производителей проектировать свои устройства таким образом, чтобы потребители могли легко снимать и заменять аккумуляторы без каких-либо дополнительных инструментов.

Он вступит в силу только в 2027 году, чтобы компании должны были подготовиться к таким изменениям. И если кто думает, что производители не станут его выполнять, вы очень ошибаетесь. Даже Apple, которая всегда славилась своей способностью выкручиваться из любых ограничений, подверглась законам Евросоюза и изменит свой фирменный разъем на USB C, что же тогда говорить о компаниях поменьше.

Как производители это реализуют, чтобы внешность и надежность конструкции не очень пострадала, пока не очень понятно, но LG уже когда-то предлагала неплохой вариант, правда, тогда его не восприняли серьезно.

По-моему, сплошная конструкция корпуса все же лучше скрипящей и со временем разболтанной съемной задней крышкой, и лучше бы просто обязали всех сдавать смартфоны в специальные центры переработки, где их разбирают и используют материалы повторно. Надеюсь, что производители что-то придумают, а мы будем за этим внимательно наблюдать, ждать осталось не так и долго.

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Источник: europarl