Европейские Redmi Note 13 LTE и Note 13 Pro LTE: рендеры, характеристики и цены

111

Еще Redmi Note 13﻿, на этот раз европейские

Суббренд Xiaomi Redmi готовится к выпуску смартфонов серии Redmi Note 13 в Индии 4 января. Линейка, запущенная в Китае, имеет три смартфона, все из 5G. Однако о вариантах LTE мы слышали уже достаточно давно, и вот появились их рендеры и характеристики.

Новая утечка информации от Appuals подтверждает, что Xiaomi также выпустит 4G Redmi Note 13 и Note 13 Pro. Однако обе модели 4G будут запущены только в Европе. Утечка также позволяет посмотреть на оба устройства в высококачественных визуализациях вместе с их характеристиками и ценой.

Redmi Note 13 и Note 13 Pro схожи спереди и имеют небольшое отверстие камеры. Они также имеют схожие характеристики: 6,67” AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и сертификацией TUV Rheinland для защиты от синего света.

Для защиты Note 13 оснащено стеклом Corning Gorilla Glass 3, а модель Pro – более устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 5. Оба телефона имеют защиту IP54, то есть они могут выдерживать брызги воды.

Redmi Note 13 4G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 685, а версия Pro – чипом MediaTek Helio G99 Ultra, который может быть усовершенствованной версией Helio G99. Оба процессора совмещены с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.0, они будут работать в MIUI 14 на основе Android 13.

Блок камер отличает смартфоны, хоть и незначительно. Redmi Note 13 4G оснащен основной камерой 108 МП с диафрагмой f/1,65, а модель Pro – камерой на 200 МП. Обе камеры имеют оптическую стабилизацию. Также у обоих есть широкоугольный объектив на 8 МП, макрообъектив на 2 МП и селфи-камера на 16 МП.

Redmi Note 13 4G и Note 13 Pro оснащены аккумулятором на 5000 мАч. Note 13 поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, а модель Pro – 67 Вт.

Интересно, что Note 13 Pro также использует фирменные чипы Xiaomi Surge G1 и Surge P1 для более быстрой зарядки и лучшего управления аккумулятором. Xiaomi начала использовать эти SoC со своей флагманской серией Xiaomi 12. Что касается цены, Redmi Note 13 4G будет доступен в двух конфигурациях: 6 ГБ+128 ГБ за €199 и 8 ГБ+256 ГБ за €249. Redmi Note 13 Pro 4G будет доступен в вариантах 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ по цене €349 и €399 евро соответственно.﻿

Источник: Gizmochina