Все что известно о iQOO 8 Pro

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iQOO 8 Pro будет флагманом наших дней с новым дисплеем и ультрабыстрой зарядкой

Завтра суббренд Vivo проведет свою презентацию на которой покажет парочку флагманов второй половины нынешнего года — iQOO 8 и iQOO 8 Pro. Естественно, что максимально заряженной будет «прошка», которой достанутся самые продвинутые характеристики. Накануне анонса инсайдеры раздобыли слайд для презентации, раскрывающий подробно характеристики iQOO 8 Pro.

Он подтверждает, что новинка удостоится нового Super AMOLED-дисплея E5 от Samsung с технологией LTPO и частотой обновления 120 Гц. Это будет 10-битная панель диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2К и с функцией DC Dimming. Смартфон iQOO 8 Pro базируется на Snapdragon 888+, предложит 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и постоянной 256/512 Гб UFS 3.1.

Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и по проводу его можно будет зарядить на мощности 120 Вт. Будет беспроводная зарядка на 50 Вт и обратная на 10 Вт. Разрешение селфи-камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне предложили комбинацию из датчиков 50 Мп + 48 Мп + 16 Мп с системой оптической стабилизации изображения.

Работать iQOO 8 Pro станет под управлением фирменной оболочки OriginOS на базе Android 11. Предложит новинка модуль NFC, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и линейный вибромотор.

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Источник: toutiao