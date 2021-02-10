Все детали о Sony Xperia 1 IV: характеристики и цена

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Анонс состоится 11 мая

На этой неделе должна состояться премьера флагмана Sony Xperia 1 IV. Суды и пересуды позволяют уже сейчас рассказать о том, каким будет смартфон. Стабильность — это слово, позволяющее охарактеризовать тот подход, которому следовали создатели Sony Xperia 1 IV.

Смартфон внешне не будет сильно отличаться от предшественника: рубленные грани, вытянутый плоский дисплей и хорошими видимые отступы на торцах. Оформлением лицевой панели Sony Xperia 1 IV словно вызов всем этим смартфонам с вырезами и отверстиями. Компания последовательно избегает установку экранных сканеров отпечатков пальцев, и новый флагман вновь предложит датчик на боковой грани.

Ожидается, что Sony Xperia 1 IV предложит 6,5-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 4К. Защищать дисплей будет стекло Gorilla Glass Victus. Базироваться флагман будет на Snapdragon 8 Gen 1, предложит 12 Гб оперативки и флеш-накопитель до 512 Гб. Емкость батареи составит 5000 мАч и обещают быструю 45-ваттную зарядку.

Корпус Sony Xperia 1 IV защищен от воды по классу IP68 и на его тыльной стороне установят тройную тыльную камеру, где все датчики будут разрешением 48 Мп. Набор сенсоров типичный для флагмана: основной модуль, ультраширик и телеобъектив. «Прикрутят» оптический стаб. Цветовая палитра будет включать три цвета: черный, белый и фиолетовый. Ценник обещают на уровне 1400 евро.

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Источник: gizmochina