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Все детали о Sony Xperia 1 IV: характеристики и цена

09.05.2022 491 2

Анонс состоится 11 мая

На этой неделе должна состояться премьера флагмана Sony Xperia 1 IV. Суды и пересуды позволяют уже сейчас рассказать о том, каким будет смартфон. Стабильность — это слово, позволяющее охарактеризовать тот подход, которому следовали создатели Sony Xperia 1 IV.

 

Смартфон внешне не будет сильно отличаться от предшественника: рубленные грани, вытянутый плоский дисплей и хорошими видимые отступы на торцах. Оформлением лицевой панели Sony Xperia 1 IV словно вызов всем этим смартфонам с вырезами и отверстиями. Компания последовательно избегает установку экранных сканеров отпечатков пальцев, и новый флагман вновь предложит датчик на боковой грани.

 

Все детали о Sony Xperia 1 IV: характеристики и цена – фото 1

 

Ожидается, что Sony Xperia 1 IV предложит 6,5-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 4К. Защищать дисплей будет стекло Gorilla Glass Victus. Базироваться флагман будет на Snapdragon 8 Gen 1, предложит 12 Гб оперативки и флеш-накопитель до 512 Гб. Емкость батареи составит 5000 мАч и обещают быструю 45-ваттную зарядку.

 

Корпус Sony Xperia 1 IV защищен от воды по классу IP68 и на его тыльной стороне установят тройную тыльную камеру, где все датчики будут разрешением 48 Мп. Набор сенсоров типичный для флагмана: основной модуль, ультраширик и телеобъектив. «Прикрутят» оптический стаб. Цветовая палитра будет включать три цвета: черный, белый и фиолетовый. Ценник обещают на уровне 1400 евро.

 

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Источник: gizmochina

Sony Xperia 1 IV
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
 
Vetal Chevdar 0
"Три цвета:чёрный, белый и фиолетовый". Да за такую цену многим будет на него фиолетово)))
09.05.2022 20:27
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Den Snig 0
Цінник у Соні як завжди десь в космосі. Японцям головне, що подобається. Хоча більшість японців обирає iPhone в останні роки)))
09.05.2022 19:57
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Все детали о Sony Xperia 1 IV: характеристики и цена