Все характеристики Samsung Galaxy Z Fold 3 слили досрочно

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Подэкранная камера в Samsung Galaxy Z Fold 3 все же будет

Меньше недели осталось до анонса Samsung Galaxy Z Fold 3. Смартфон уже не раз был объектом слухов и утечек, вот и сейчас вновь у нас появился повод рассказать о смартфоне. Наше повествование будет касаться характеристик Galaxy Z Fold 3, которые благополучно слил в сеть популярный и авторитетный ресурс WinFuture.

По данным издания, Samsung Galaxy Z Fold 3 предложит гибкий 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей разрешением 2208х1768 точек. Защищает его стекло Corning Gorilla Glass Victus и сам экран немного приподнят, чтобы не повредить его в сложенном виде.

Габариты смартфона составили 158,2х128,1х6,4 мм в разложенном состоянии, а сложив его толщина корпуса увеличится до 14,4 мм, а ширина уменьшится до 67,1 мм. На внешней стороне Samsung Galaxy Z Fold 3 располагается второй экран диагональю 6,2 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2260х832 точки. И он также под надежной защитой Corning Gorilla Glass Victus.

Внутри смартфона скрывается чипсет Snapdragon 888, 12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной, а также аккумулятор емкостью 4400 мАч. Galaxy Z Fold 3 удостоился стереодинамиков с Dolby Atmos, модуля NFC, поддержки стилуса S Pen, 4 Мп селфи-камеры под дисплеем со светосилой f/1.8 и тройной тыльной камеры, где разрешение каждого датчика составляет 12 Мп. Есть еще одна фронталка на внешней стороне на 10 Мп.

Заявлена защита от пыли и влаги IP68, поддержка беспроводной зарядки и фирменная оболочка One UI 3.1 на базе Android 11. Samsung обещает, что шарнирный механизм переживет 200 тысяч складываний/раскладываний. Даже если предположить, что ежедневно смартфон будет складываться 100 раз, то срок эксплуатации шарнирного механизма составит минимум 5 лет.

Представят Samsung Galaxy Z Fold 3 на презентации 11 августа, а продажи должны стартовать 27 августа. В Европе за него будут просить 1899 евро, а в США — $1599.

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Источник: winfuture