Все изменится, но не 19 ноября. Exynos 2200 покажут не в этот день

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Samsung отрицает анонс какого-либо чипа Exynos на следующей неделе

Вчера по сети гуляла противоречивая информация, где одни предрекали то, что Galaxy S22 останется без Exynos 2200 и полностью мигрирует на Snapdragon 898. Другие опровергли эту информацию и среди тех, кто уверяет, что версия Galaxy S22 на Exynos 2200 все же выйдет попали авторитетные Макс Вайнбах и Ice Universe.

А тут еще Samsung пригласила на мероприятие, которое пройдет 19 ноября. При этом в своем послании компания поведала, что гейминг прошел долгий путь и последние достижения в полупроводниковой продукции способны изменить его, обещано показать каким он будет в будущем. Многие увидели в этом послании намек на то, что компания готова на следующей неделе представить Exynos 2200 или в крайнем случае Exynos 1250.

Но сегодня надежда на скорый релиз Exynos 2200 рухнула. Разрушила их сама компания, опубликовавшая на странице Samsung Exynos в Twitter сообщение: «Несмотря на слухи, у нас не запланировано никаких мероприятий, связанных с Exynos, на 19 ноября, но у нас есть некоторые изменения в наших социальных аккаунтах».

Что ж, компания выбрала странный способ объявить об изменениях, связанных с социальными сетями, особенно когда в самом посте сделан упор на развитии игровой графики, «достижениях полупроводников» и обещаниях «все изменить». Samsung словно специально подняла волну хайпа, чтобы привлечь внимание к незначительному событию, она ведь осознает, что градус ожидания Exynos 2200 очень высок и есть немало тех, кому интересно, какие плоды в итоге принесет сотрудничество Samsung и AMD. Почему бы на этом не сыграть.

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Источник: twitter