Samsung покажет, какой будет игровая графика в будущем. Анонс Exynos 2200?

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На 19 ноября назначили презентацию Samsung Exynos

Давно не секрет, что Samsung разрабатывает систему на чипе в сотрудничестве с AMD. Расписавшись в собственном бессилии создать мощную графику для мобильного чипа, компания позвала на помощь тех, кому под силу это сделать. В начале лета глава AMD Лиза Су подтвердила существование коллаборации и пообещала, что до конца года мы узнаем больше подробностей.

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Похоже, что ожидания новой платформы подходят к концу. Уже через 10 дней может наступить ясность. Сегодня в своем аккаунте в Instagram компания опубликовала пост, где сообщила, что «игры прошли долгий путь. То, что привыкли называть как эффект присутствия зависело от множества факторов. Но достижения полупроводников изменили это — узнайте, какими будут развлечения в будущем». Рассказать об этом компания обещает 19 ноября 2021 года.

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Похоже, что компания намекает на анонс нового чипа Exynos 2200, который предложит графику AMD и поддержку технологии трассировки лучей для реалистичности картинки. Ожидается, что Exynos 2200 создан с применением архитектуры Armv9 и предложит восемь ядер, от мощных до энергоэффективных: Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510. Создан процессор должен с применением 4-нанометровой технологии.

Но все же оставляем шанс на то, что Samsung немного слукавила и решила сыграть на высоком градусе ожидания Exynos 2200. Есть вероятность, что она ограничится анонсом чипа Exynos 1250, который позиционируется как 5-нм чипсет для доступных устройств.

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Остается чуть больше недели ожидания, и мы точно будем знать, какой сюрприз на самом деле приготовила Samsung. Делаем ставки, представят 19 ноября Exynos 2200 или нет.

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Источник: Instagram, androidauthority