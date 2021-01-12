Все о Xiaomi Mi 11 в видео от Andro News! Полный обзор

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Рассказываем о радостях и печалях флагмана Xiaomi Mi 11

Пока Samsung долго запрягала, Xiaomi обскакала ее и первой выпустила флагман 2021 года с Snapdragon 888. По части хайпа вокруг Xiaomi Mi 11 компания не скупилась и преподносила новинку как «памятник нерукотворный», где в табличке с характеристиками большинство параметров самые-самые. Приготовьтесь к обзору Xiaomi Mi 11, того, кто первым вышел на рынок в нише флагманов нового сезона.

Объективно, Xiaomi вновь не изменила себе и сделала предельно актуальный по железу флагман. По традиции он получил лучший чип в мире Android, который просто офигенно вытягивает игры и любые тяжелые приложения. Но есть у этой мощи и обратная сторона медали — смартфон греется при максимальной нагрузке. Не обжигает, но ощутимо.

Без всяких задротливых тестов и замеров параметров, чисто «на глаз» дисплей у Xiaomi Mi 11 просто потрясающий. На этот экран приятно смотреть, на нем здорово играть и смотреть ролики, с него приятно читать и делать все что угодно с ним приятно. Здесь и 120 Гц, и разрешение QuadHD+. Но всем эти навороты радуют ровно до того момента, пока не доходит дело до автономности.

Батарейка то емкая, а толку от нее не так уж и много. К сожалению, при всех достоинствах Xiaomi Mi 11 разработчики не смогли лучшим образом оптимизировать энергопотребление и «разгон» дисплея привел к повышенному жору ресурса аккумулятора. И выигрыш в продолжительности работы не виден от присутствия адаптивной матрицы.

Ожидаемое, не очень «кучеряво» обстоит дело с камерой Xiaomi Mi 11, как на презентационных слайдах. Модуль 108 Мп — это хорошо. Еще бы адекватный фокус и резкость по краям. Днем все супер, а ночью картинка превращается в изрядное «мыльце». Общее качество съемки на основной модуль не вызывает вопросов, а вот к ширику есть претензии. На этом небольшую часть графомании о флагмане Xiaomi Mi 11 завершаем и приглашаем посмотреть видео, где рассказали обо всем и показали наглядно.