Все, что известно о Google Pixel 9 – процессор, дисплей, камера

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Самые первые данные о Google Pixel 9﻿

До выхода Google Pixel 9 еще год, но у сети уже появились некоторые характеристики, предположения и ожидания, которые собрал вместе сайт Android Authority.



Источники сайта говорят, что процессор Tensor G4 продолжит брать Samsung Exynos за основу дизайна. Раньше были слухи о Tensor Redondo на основе техпроцесса TSMC, но, похоже, они не оправдались. Google просто не успевают с разработку нового чипа за впереди год.



А вот у Pixel 10 в 2025 году настоящий собственный чип Google вполне может появиться. Но не следует ожидать значительного прироста от Tensor G4. Последний предложит относительно небольшое улучшение, а следующий чип будет первым в своем роде, и, скорее всего, потребует усовершенствования в будущей версии.



Также есть некоторая информация о размерах экрана. По ожиданиям стандартный Pixel 9 будет иметь дисплей 6,17”. Вместо этого Pixel 9 Pro будет иметь диагональ примерно 6,7 дюйма. Наконец, ожидается, что новая модель Pro, упоминаемая ранее под кодовым названием Caiman, будет иметь 6,3-дюймовый дисплей. По другим данным, размеры дисплеев Pixel 9, 9 Pro, 9a и Fold 2 будут больше, чем у моделей в этом году, но неизвестно на сколько.



Насчет камеры тоже есть две тенденции. Первая демонстрирует, что Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro имеют одинаковую камеру, а следовательно Pixel 8 Pro и Pixel 9 Pro следуют этому примеру. Другое предположение состоит в том, что Pixel 9 Pro все же получит Samsung Isocell GN2, а младшие смартфоны будут иметь тот же сенсор, что и Pixel 8.



Разговоры о ценах и сроках за год являются чистыми спекуляциями, но можно предположить некоторый рост цены и сохранение срока 4 октября или около него.﻿