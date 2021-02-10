Все только начинается, у китайцев будут свои чипы

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Начать решено с выпуска ISP и Vivo идет по этому пути

Печальная история с Huawei показала ряду китайских компаний насколько важно быть самодостаточными и независимыми особенно что касается полупроводниковой продукции. Развитие собственного литейного производства удовольствие дорогое и потребуются не только солидные суммы инвестиций, но и время, чтобы освоить их производство.

Но этот факт не смущает ряд компаний, и они начали свой путь к созданию собственных чипов. Известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что ряд китайских компаний начали создавать чипы, но начать решено с малого — выпуск процессоров обработки изображений ISP. Он ожидает, что в следующем году случится прорыв в этом направлении.

Это уже сделала Xiaomi и в перспективе к ней присоединится Oppo со своим фирменным ISP. Свой чип для обработки изображений будет и у Vivo, а первым смартфоном, который получит его, станет Vivo X70. На то, что такое случится, ориентируют нас инсайдеры и обещают, что смартфон получит прорывную камеру.

В частности, сказано, что основной модуль предложит светосильную оптику с диафрагмой f/1.5, будет телеобъектив micro pan-tilt (что скрывается за названием неизвестно) и пятиосевая стабилизация. Когда состоится премьера Vivo X70, увы, информации нет.

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Источники: sparrowsnews, gizchina