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Все iPhone 16 получат новейший чипсет Apple A18, но есть нюанс

21.12.2023 52 0

A18 в массы!

По данным утечки кода iOS 18, в следующем году Apple оснастит все модели iPhone 16 новым процессором A18. Речь идет об обычном iPhone 16, iPhone 16 Plus, а также о флагманах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Все iPhone 16 получат новейший чипсет Apple A18, но есть нюанс – фото 1

Это существенно отличается от текущего подхода, когда базовые iPhone 15 получили прошлогодний чип A16, а топовые Pro – более новый A17 Pro. Связано это, скорее всего, с нежеланием путать покупателей, что в новом смартфоне старый чипсет.

Впрочем, есть вероятность, что версии A18 для разных моделей iPhone 16 будут иметь определенные отличия - и версия будет называться A18 Pro, где добавят пару графических ядер, поддержку USB 3.0 и другие «про-фичи».

Все iPhone 16 получат новейший чипсет Apple A18, но есть нюанс – фото 2

Помимо нового чипсета, iPhone 16 также получит обновленный модуль Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom.

Источник - macrumors

Автор: Andrii S. Дата публикации: 21.12.2023
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Все iPhone 16 получат новейший чипсет Apple A18, но есть нюанс