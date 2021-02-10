ВСЁ О РАСПРОДАЖЕ "ПОРА РАДОВАТЬ" с 28.01 + ПРОМОКОДЫ
28.01.2022 562 1
СРОКИ: с 28 января 11:00 по 16 февраля в три тематических этапа:
— 1 этап: «Каждый день — это повод»: с 28.01 по 3.02
— 2 этап: «Пора радовать в День всех влюблённых и каждый день»: с 3.02 по 10.02
— 3 этап: «Подарки на 23 февраля, 8 марта»: с 10.02 по 16.02
ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ РАСПРОДАЖИ для РФ:
- главная страница: https://aliclick.shop/r/c/1r6epjhvlw8qec4v
- Хиты продаж: https://aliclick.shop/r/c/1r6epqzu6h9mpz38
- ТОП-бренды: https://aliclick.shop/r/c/1r6epvnfqffncx3j
ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ для СНГ:
- главная страница: https://aliclick.shop/r/c/1r6epnpmtp2mwch2
- смартфоны: https://aliclick.shop/r/c/1r6epxxr8y56mr2b
- электроника: https://aliclick.shop/r/c/1r6eq02ch0455dnf
ПРОМОКОДЫ для РФ/СНГ (с 11:00 МСК 28 января):
PODAROK50 — 50 от 500 р
ePNfeb — 100 от 1000 р
PODAROK150 — 150/1000 р
PODAROK250 — 250/2500 р
PODARI500 — 500/5500 р
PODAROK700 — 700/7700 р
PODAROK1000 — 1000/11000 р
GIFT400 — 400/4000 р
GIFT900 — 900/9000 р
GIFT1300 — 1300/15000 р
GIFT1700 — 1700/20000 р
GIFT2500 — 2500/30000 р
GIFT4000 — 4000/45000 р
GIFT5300 — 5300/60000 р
GIFT6500 — 6500/70000 р
ПРОМОКОДЫ для Европы (В Украине не работают):
HAPPYGIFT1 - $0.5 от 5$
HAPPYGIFT2 - $1 от 10$
HAPPYGIFT3 - $2 от 20$
HAPPYGIFT4 - $3 от 30$
HAPPYGIFT5 - $5 от 50$
HAPPYGIFT7 - $30 от 300$
РАСПРОДАЖА ТУТ - https://cutt.ly/hOiivXx
ПРОМОКОДЫ для РФ/СНГ на раздел с товарами:
Промокоды рассчитаны на товары с этой страницы: https://aliclick.shop/r/c/1r5upisqnex27pvb
Но по факту они могут не срабатывать для некоторых из товаров со страницы и в тоже время работать для др. товаров.
HEYJAN — 50 от 150 ₽
START2022 — 150 от 700 ₽
JANSHOP — 250 от 1300 ₽
LETSBUY — 350 от 2000 ₽
JANHOT — 400 от 2500 ₽
BEST2022 — 450 от 3000 ₽
HOT2022 — 500 от 3500 ₽
JANBUY — 700 от 5000 ₽
JANHAPPY — 1000 от 7000 ₽
JANFUN — 1500 от 12000 ₽
HEY2022 — 2000 от 17000 ₽
Применять тут (но можно пробовать и на других страницах): https://ali.ski/FMNHVA
ПРЕМЬЕРЫ в РАМКАХ РАСПРОДАЖИ с 28.01 в 11:00 МСК:
- старт продаж Redmi Note 11: https://aliclick.shop/r/c/1r6981j9xvxzm44l
- старт продаж Redmi Note 11S: https://aliclick.shop/r/c/1r6cxnce955pa1sb
Скидки за счёт купонов продавца (под ценой) и спец. промокодов:
N11VIP1600 – скидка 1600 от 14000 р
N11SVIP2200 – скидка 2200 от 17000 р
- старт продаж ТВ-стика Xiaomi Mi TV Stick 4K: https://aliclick.shop/r/c/1r6eqxq9ik6xqzkb
- ориентировочная цена составит $52
- купон продавца на 2$ (под ценой)
- промокод GIFT400
Дата публикации: 28.01.2022
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