ВСЁ О РАСПРОДАЖЕ "ПОРА РАДОВАТЬ" с 28.01 + ПРОМОКОДЫ

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СРОКИ: с 28 января 11:00 по 16 февраля в три тематических этапа:





— 1 этап: «Каждый день — это повод»: с 28.01 по 3.02

— 2 этап: «Пора радовать в День всех влюблённых и каждый день»: с 3.02 по 10.02

— 3 этап: «Подарки на 23 февраля, 8 марта»: с 10.02 по 16.02





ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ РАСПРОДАЖИ для РФ:









ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ для СНГ:

















ПРОМОКОДЫ для РФ/СНГ (с 11:00 МСК 28 января):





PODAROK50 — 50 от 500 р

ePNfeb — 100 от 1000 р

PODAROK150 — 150/1000 р

PODAROK250 — 250/2500 р

PODARI500 — 500/5500 р

PODAROK700 — 700/7700 р

PODAROK1000 — 1000/11000 р

GIFT400 — 400/4000 р

GIFT900 — 900/9000 р

GIFT1300 — 1300/15000 р

GIFT1700 — 1700/20000 р

GIFT2500 — 2500/30000 р

GIFT4000 — 4000/45000 р

GIFT5300 — 5300/60000 р

GIFT6500 — 6500/70000 р





ПРОМОКОДЫ для Европы (В Украине не работают):



HAPPYGIFT1 - $0.5 от 5$

HAPPYGIFT2 - $1 от 10$

HAPPYGIFT3 - $2 от 20$

HAPPYGIFT4 - $3 от 30$

HAPPYGIFT5 - $5 от 50$

HAPPYGIFT7 - $30 от 300$





ПРОМОКОДЫ для РФ/СНГ на раздел с товарами:





Промокоды рассчитаны на товары с этой страницы: https://aliclick.shop/r/c/1r5upisqnex27pvb





Но по факту они могут не срабатывать для некоторых из товаров со страницы и в тоже время работать для др. товаров.





HEYJAN — 50 от 150 ₽

START2022 — 150 от 700 ₽

JANSHOP — 250 от 1300 ₽

LETSBUY — 350 от 2000 ₽

JANHOT — 400 от 2500 ₽

BEST2022 — 450 от 3000 ₽

HOT2022 — 500 от 3500 ₽

JANBUY — 700 от 5000 ₽

JANHAPPY — 1000 от 7000 ₽

JANFUN — 1500 от 12000 ₽

HEY2022 — 2000 от 17000 ₽

Применять тут (но можно пробовать и на других страницах): https://ali.ski/FMNHVA﻿





ПРЕМЬЕРЫ в РАМКАХ РАСПРОДАЖИ с 28.01 в 11:00 МСК:





старт продаж Redmi Note 11: https://aliclick.shop/r/c/1r6981j9xvxzm44l

старт продаж Redmi Note 11S: https://aliclick.shop/r/c/1r6cxnce955pa1sb

Скидки за счёт купонов продавца (под ценой) и спец. промокодов:





N11VIP1600 – скидка 1600 от 14000 р

N11SVIP2200 – скидка 2200 от 17000 р



