Встречаем MIUI 13, дефицит идей у Apple и загадка HarmonyOS

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На рынке IT-технологий было бы совсем скучно, если бы вчера Apple не устроила презентацию, на которой показала свои новые версии программных продуктов для различных типов устройств. Слухов и новостей о новых продуктах Xiaomi за последние дни очень мало, что прямо-таки необычно. Но все же инфоповодов для очередного дайджеста новостей нам насобирать удалось.

Сегодня Meizu напомнила о себе, выпустив всего 88 единиц специальной версии Meizu 18 с рамкой и задней крышкой в белом цвете. Несмотря на то, что компания пыталась преподнести ее выход как нечто грандиозное, впечатлять особо было не чем.

А вот Илон Маск сумел основательно разозлить именитую хакерскую группу своими высказываниями о биткоине, чем основательно расшатал рынок криптовалюты. Решено мстить за все «заблудшие души», которые в попытке быстрого обогащения вложились в крипту и из-за колебаний курса потеряли свои деньги.

Другой известный бизнесмен Джефф Безос решил, что с него хватит и покидает пост главы Amazon. Уже и дата отставки назначена после чего он спокойно отправится как турист на космическом корабле бороздить просторы Вселенной.

Пока мы тут все никак не поймем в чем «сок» от складных смартфонов, Xiaomi, Vivo, Google, Oppo и Samsung готовятся представить гаджеты с гибкими дисплеями. Производит панели Samsung, и она уверяет, что технология их производства стала более зрелой и можно ценник на них сделать чуть более божеским.

Сам же южнокорейский гигант экспериментирует с тем, как можно растянуть OLED-панель и готовится все же показать свое решение с подэкранной камерой. Правда, технология все еще не совершенна и Galaxy S22 ее не получит.

В сети продолжают обсуждать HarmonyOS и уже появилось предположение, что компания создала две, а не одну операционку. А вот Xiaomi через пару месяцев будет сдавать очередной экзамен на стабильность работы очередной версии фирменной оболочки — MIUI 13. Новые гаджеты также обещают, целый караван новинок прибудет в третьем квартале. Из интересного и ожидаемого — флагман с подэкранной камерой.

Затронем тему скучной презентации Apple, расскажем о бунте ее сотрудников, не желающих возвращаться в офис и о том, как можно у компании «отжать» минимум миллион долларов. Не забудем и нашу постоянную рубрику «дичь». Приятного просмотра!