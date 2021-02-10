Вторичный рынок электроники ждет бум в России

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Российский рынок электроники рискует превратиться в комиссионку

Россияне потихоньку начинают привыкать жить в новых условиях, где новая электроника стоит дорого, а некоторую нельзя будет купить и вовсе. Что делать в этой ситуации? Наверное, подождать, пока ситуация разрешится или покупать б/у устройства. А как быть торговым сетям, которые должны выживать в нынешних условиях?

Они выбрали путь прямой продажи бывших в употреблении устройств. Если ранее, выкуп б/у аппаратов происходил преимущественно в рамках программы trade-in, то теперь российские торговые сети готовы перепродавать подобные устройства напрямую. Так, перепродажей подержанных устройств занялся «Связной», а также Ситилинк, где последний главный акцент сделал на б/у iPhone.

Продавцы занялись выкупом у пользователей «техники с пробегом». Ее проверяют и затем выставляют на продажу. Эксперты уверены, что вскоре перепродажей подержанных устройств начнут промышлять все ретейлеры, чем подстегнут рост вторичного рынка. В числе гаджетов, перепродажу которых начнут активно развивать, будут, прежде всего, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и фотоаппараты.

Аналитики компании «Марвел-Дистрибуции» прогнозируют, что в условиях приостановки поставок техники привычных торговых марок, спрос на электронику второй свежести вырастет. Учитывая то, что такая техника будет нуждаться в постоянном ремонте, достаточно перспективным выглядит и направление предоставления таких услуг. Запасные части и комплектующие для ремонта будут браться после разборки тех же подержанных гаджетов.

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Источник: kommersant