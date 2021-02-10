Вторичный рынок подержанных смартфонов вырос и названы самые популярные бренды

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В Китае б/у iPhone все больше падают в цене, а вот Huawei — растут

Новый отчет компании Zhuanzhuan Group демонстрирует, что лидером на рынке подержанных смартфонов в Китае является Apple. Именно iPhone активнее всего приобретают в Поднебесной, и компания контролирует 36,53% вторичного рынка мобильных устройств.

На втором месте оказалась Xiaomi с результатом 13,88% и замыкает тройку лидеров Vivo — 12,7%. Неплохо покупают подержанные смартфоны под брендами Huawei, Oppo и Honor. Особенно бурно росли продажи б/у устройств Honor — рост на 88,34% по итогам второго квартала нынешнего года. В целом рынок поддержанных смартфонов вырос на 10,76% в сравнении с первым кварталом нынешнего года. Особенно охотно покупали аппараты с поддержкой сетей пятого поколения.

Аналитики отмечают, что цены на б/у iPhone постоянно снижаются. А вот в случае с Huawei ситуация обратная — их перепродают все дороже. Так, цена на поддержанный Huawei Mate 40 Pro выросла на 96,45% и получается, что эта модель должна меньше всего терять в цене. Рост стоимости вызван тем, что аппараты Huawei теперь в дефиците и они становятся редкостью.

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Источник: gizmochina