Вы уверены, что у Huawei все плохо? Компания думает иначе

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Huawei уверена, что кризис — площадка для взлета. Больше магазинов, больше продуктов и собственная экосистема

Чиновникам из США очень нравится носиться с вопросом национальной безопасности, и они неустанно ищут врагов, которые посягают на эту независимость. Под каток попала Huawei, и она столкнулась с очень серьезным давлением. Но кричать «Все пропало» китайская компания не спешит. Она гнется, но не ломается. Напротив, она считает, что кризис поможет ей в развитии.

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Так на днях председатель Huawei Го Пин устроил встречу с сотрудниками компании, тема которой была «не упускайте шанс в кризисной ситуации». Он заявил, что давление США на компанию началось не сегодня. Это продолжается ни один год и, например, в прошлом году компанию отлучили от GMS-версии Android, а в 2020 году ударили по чипам. В той ситуации, в которой оказалась Huawei было сложно строить свою экосистему, но ей удалось достичь серьезного прогресса в этом направлении. Топ-менеджер не стал скрывать, что невозможность производить чипы Kirin больно ударит по компании, особенно по премиальному сегменту смартфонов. Но он уверен, что они смогут справиться со всем.

Одновременно с этим пришло сообщение, что компания намерена расширить сеть своих фирменных магазинов в Европе. Возможно, кто-то посчитает, что руководители Huawei выжили из ума, ведь на горизонте маячит серьезный кризис, который может завершиться уходом компании с рынка мобильных устройств. Но китайцы народ упрямый и что-то они уже придумали. В планах открыть 8 топовых фирменных магазинов и 42 обычных. Тем самым компания подчеркивает, что Европа была, остается и будет одним из важных рынков для нее.

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Но все же неопределенность с судьбой Huawei остается. Тревожным звоночком можно считать то обстоятельство, что на проходящей сейчас выставке IFA 2020 компания не стала представлять новый флагманский чип Kirin 9000 или 1000. Возможно, она решила не устраивать пышные «похороны» своих чипов, ведь новый 5-нм флагманский процессор должен стать последним в нынешней истории Huawei.

А вот 10 сентября компания устроит в Китае масштабную презентацию, где может показать новые наушники Huawei Freebuds Pro и FreeLace, смарт-часы и новый ноутбук из серии MateBook. В этот же день стартует конференция для разработчиков HDC 2020, где расскажут о EMUI 11 и фирменной операционной системе Hongmeng (Harmony).

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Источник: gizchina, gizchina, mydrivers