Выбираем оптимальный смартфон от Samsung среди моделей в бюджетном и среднем сегментах

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Несмотря на огромный выбор годных китайских смартфонов, все еще много тех, кто выбирает модели Samsung, которые в большинстве случаев уступают своим конкурентам из Поднебесной. Тут, прежде всего, играет роль сила бренда, компания авторитетная и старожил на рынке. Если вы сделали ставку на марку Samsung, осталось только определиться с моделью и с этим мы готовы помочь.

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Сразу скажем, что не нужно жалеть потратить достаточно времени, чтобы сделать правильный выбор, покупать наобум неверно. Никто кроме вас не знает о том, чего вы хотите от смартфона и какой бюджет выделили на его приобретение. Поэтому при выборе необходимо руководствоваться чувствами прекрасного и рационального.

Если вам нужен, пожалуй, самый доступный и не ущербный мобильник, то в сегменте до $150 ваш выбор Galaxy A12 или Galaxy M12. Но в первом случае будьте готовы мириться с низким разрешением дисплея, не самым приятным дизайном и стыдным чипом от MediaTek. В случае с Galaxy M12 вы также получите не самый лучший экран и изрядно устаревший процессор, но от Qualcomm.

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Если же вы готовы выложить $250 за смартфон, то стоит присмотреться к Galaxy A51 и Galaxy A32. У них дизайн приятнее, железо посовременнее, автономность и камеры вполне годные. Докинув еще $100, вы можете заполучить Galaxy A52, обладающий водозащитой, дисплеем с повышенной водозащитой, чипом Snapdragon 720G и камерой с оптическим стабом.

К сожалению, даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что чаще всего Samsung продолжает попытки побороть конкурентов больше маркетингом и магией бренда, а не соотношением цены и характеристик. Бывает быстрее, интереснее и дешевле модели, но все они в исполнении китайцев. Но если вам уж сильно хочется, чтобы на тыльной стороне вашего мобильника красовался бренд Samsung, то делайте выбор взвешенно, а обо всех кандидатах на покупку за невысокий прайс рассказали в ролике.